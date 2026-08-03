Ukraińcy „stanowili zagrożenie”. Zostali wydaleni z Polski

Morski Oddział Straży Granicznej 3 sierpnia opublikował komunikat prasowy w sprawie nowych deportacji. Tym razem dotyczą one obywateli Ukrainy – podejrzanych o kradzieże, szeroko pojęty związek z przemocą czy narkotykami (SG nie ujawniła szczegółów).

Przedstawiciele formacji, która zajmuje się ochroną polskich granic, uznali, że wydaleni mężczyźni „stanowili zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”. „Jeden z nich nie zastosował się do obowiązku opuszczenia kraju, wynikającej z decyzji jaką wcześniej otrzymał” – ustaliły służby.

Konsekwencje, które spotkały niektórych Ukraińców, są szczególnie dotkliwe. „Wobec wszystkich orzeczono zakazy ponownego wjazdu do Polski oraz innych państw strefy Schengen – najdłuższy wynosi sześć lat” – poinformowała SG.

MOSG przypomniała przy okazji, że od początku tego roku funkcjonariusze przymusowo doprowadzili do granicy 94 cudzoziemców. „Najliczniejszą grupę stanowili Ukraińcy, Gruzini, Mołdawianie, Białorusini oraz Uzbecy” – dowiedzieliśmy się z poniedziałkowego komunikatu.

Ukraińcy deportowani z terytorium RP. Powód? Narkotyki, kradzieże i użycie przemocy

Jak dowiedziała się redakcja Wirtualnej Polski, osoby, które musiały opuścić terytorium RP, to mężczyźni w wieku 29-48 lat.

Trzech z nich SG odebrała z zakładów karnych lub aresztów śledczych. Jeden z Ukraińców był w przeszłości skazywany za jazdę – pomimo sądowych zakazów (i to nie raz). Miał m.in. prowadzić samochód po spożyciu alkoholu, a także za posiadanie środków odurzających.

Kolejna osoba na Pomorzu – w Gdyni – dopuściła się sześciu kradzieży. Nie zapłacił grzywny, dlatego też są zdecydował się zamienić karę na areszt.

Ostatni także skazany został za wielokrotne kradzieże, a także posługiwanie się podrobionym dokumentem. W jego sprawie toczyło się też postępowanie ws. posiadania nielegalnych substancji – ustaliła redakcja portalu.

facebook Czytaj też:

Deportacje Ukraińców po incydentach. Sikorski: Przebywanie w Polsce jest przywilejem