Trzaskowski ma już wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Wtedy je ujawni

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w poniedziałek 3 sierpnia oznajmił, że ujawni wyniki audytu w Szpitalu Południowym. Jako wstępną datę ich ogłoszenia podał 5 sierpnia. Przypomnijmy, że w ramach audytu sprawdzano nieprawidłowości związane z osobą lekarza i byłego radnego KO Dawida Kacprzyka.

Afera w Szpitalu Południowym. Trzaskowski ujawni wyniki audytu

— Audyt wpłynął w poniedziałek na moje ręce, zapoznam się z nim i prawdopodobnie w środę zaprezentuję wnioski, które z tego audytu płyną, a także rekomendacje – mówił Trzaskowski. Warto zaznaczyć, że trwają wciąż odrębne audyty, zlecone przez miasto w szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz prosektoriach i innych miejskich placówkach zajmujących się ochroną zdrowia.

Opisywane tutaj kontrole są odpowiedzią na ujawnioną przez dziennikarzy aferę w Szpitalu Południowym. Portal Zero.pl opisał liczne nieprawidłowości, których odpuszczał się Dawid Kacprzyk. Ówczesny radny KO miał przyjmować polityków ze swojej partii bez kolejki, zabiegi wykonywano dla nich prawie od razu po rejestracji.

Zwrócono też uwagę na olbrzymie zarobki Kacprzyka, który jeszcze w trakcie wykonywania specjalizacji z anestezjologii uzyskał 1,6 mln zł. W poniedziałek 3 sierpnia prokuratura wszczęła dwa śledztwa w związku z tymi nieprawidłowościami. Jedno dotyczyć ma oszustwa na kwotę ponad pół miliona złotych. Drugie dotyczy nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Własne postępowanie prowadzi też Naczelna Izba Lekarska.

Echa afery Kacprzyka. Warszawskie szpitale pod lupą urzędników

Kacprzyk po wybuchu afery zrezygnował z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej i mandatu radnego dzielnicy Ursus. Zwrócił też szpitalowi pół miliona złotych. Decyzją prezydenta Trzaskowskiego ze szpitala odwołano zarząd oraz radę nadzorczą. Dodatkowo dymisję złożyły dwie wiceprezydentki Warszawy.

W warszawskich szpitalach trwają także kontrole Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Najwyższa Izba Kontroli już opublikowała swój raport ws. Szpitala Południowego, w którym potwierdzono liczne nieprawidłowości. Chodzi m.in. o zarządzanie szpitalem, organizację pracy, rozliczanie świadczeń z NFZ oraz wykorzystanie pomieszczeń szpitalnych.

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