Nawrocki ułaskawił Borowskiego? Giertych: Wszystkich pisowców będzie ułaskawiał

Nowe informacje w sprawie podpisania aktów łaski podał w poniedziałek (3 sierpnia) prezydencki minister. Mateusz Kotecki ujawnił, że „pierwszy przypadek dotyczy darowania kary pozbawienia wolności”. Podsekretarz stanu w KPRP wyjaśnił, że osoba ta skazana została za zniesławienie przy pomocy środków masowego komunikowania (czyn określony w Kodeksie karnym).

Decyzja ws. ułaskawienia, którą podjął Karol Nawrocki, umotywowana była względami humanitarnymi – m.in. podeszłym wiekiem skazanego czy faktem, iż charakter czynu był incydentalny.

Co ws. najważniejsze, skazany ma na koncie ponadprzeciętne zasługi m.in. na rzecz przemian demokratycznych – uznał Karol Nawrocki.

Sprawa Adama Borowskiego. Poseł Roman Giertych zabrał głos: Lekceważył nakazy sądowe

Z ustaleń Polskiej Agencji Prasowej wynika, że chodzi o Adama Borowskiego – działacza opozycji antykomunistycznej, który usłyszał wyrok sześciu miesięcy więzienia za zniesławienie posła Koalicji Obywatelskiej, a w przeszłości byłego ministra edukacji narodowej.

Roman Giertych zabrał ws. głos na platformie X, gdzie wspomniał, że „Borowski został skazany na pół roku więzienia, bo lekceważył nakazy sądowe przeproszenia mnie za zniesławienie”. „Teraz już wiecie, dlaczego musimy tak planować rozliczenia, aby prawomocne skazanie nastąpiło po zakończeniu kadencji lub usunięciu z urzędu Karola Nawrockiego. On wszystkich pisowców [zwolenników Prawa i Sprawiedliwości – red.] będzie ułaskawiał” – skwitował. Warto wspomnieć, że dwie dekady temu Borowski otrzymał od Lecha Kaczyńskiego państwowe odznaczenie – prezydenta wręczył mu Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych.

Podczas konferencji prasowej w KPRP w Warszawie Kotecki powiedział, że kolejne postępowanie ułaskawieniowe to inicjatywa samego Nawrockiego – zastosował on prawo łaski, dzięki czemu na osobie skazanej nie ciąży już zakaz wstępu na imprezy masowe. Zarządzono też zatarcie wyroku (na końcu tego procesu dobre imię oskarżonego zostaje całkowicie oczyszczone – będzie on uznawany jako nigdy niekarany).

Jeśli chodzi o powód zastosowania aktu łaski, prezydencki minister wskazał m.in. incydentalny charakter czynu.

Skazany za zabójstwo. Sprawa Piotra Pytla

Ostatni przypadek dotyczy skazanego za zabójstwo z rozbojem i rozbój. Prawo łaski, którym został objęty, powoduje warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary dożywotniego pozbawienia wolności na okres próby pięciu lat. Osoba ta objęta została dozorem kuratora sądowego.

Pozytywne opinie ws. wydane zostały przez sąd pierwszej i drugiej instancji.

PAP poinformowała, że może chodzić o Piotra Pytla, który skazany został w Niemczech. Nie dopuścił się on przestępstwa, o które został oskarżony. Mimo to w więzieniu spędził 22 lata.

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