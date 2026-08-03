Tragedia w Czechach. Nie żyje chłopiec i dwie kobiety z Polski

W nocy z piątku na sobotę (z 31 lipca na 1 sierpnia), na autostradzie w pobliżu czeskiej stolicy, doszło do tragedii. Samochód, którym podróżowało pięć osób, wjechał w dzika. Zwierzę weszło bowiem na jezdnię, powodując ryzyko powstania zdarzenia drogowego.

Późniejsze wydarzenia doprowadziły do zgonu chłopca i dwóch kobiet (obywateli Rzeczypospolitej Polskiej). O szczegółach poinformował rzecznik prasowy lokalnej jednostki policji.

Czechy. Tragiczna śmierć obywateli RP. Życia dziecka nie udało się uratować

Po zderzeniu z dzikiem auto z Polski zatrzymało się. W międzyczasie ruch na autostradzie trwał – z tyłu w tym samym kierunku pędziły pojazdy. Kierowca jednego z nich, widząc na drodze samochód, wyminął go, a następnie zatrzymał się. – Chciał zaoferować pomoc. Niedługo później w pojazdy uderzył trzeci – poinformował Pavel Szvab (cytat za Polską Agencją Prasową).

Autem z Polski kierował mężczyzna. Dwie kobiety – pasażerki – zginęły niestety na miejscu. Pozostałe osoby – dwaj chłopcy – zostali zaś przetransportowani do pobliskiego szpitala. Życia jednego z nich, pomimo starań lekarzy, nie udało się uratować.

Przedstawiciel policji zastrzegł, że do wyjaśnienia sprawy teraz „potrzebne będą ekspertyzy biegłych” – m.in. specjalistów od ruchu drogowego, a także z zakresu medycyny.