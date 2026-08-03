Zaskakujące wieści ws. Kukiza i stowarzyszenia Morawieckiego. Chodzi o JOW-y

Mateusz Morawiecki chce utworzyć Klub Parlamentarny Rozwój Plus. Politycy z otoczenia szefa nieistniejącego już rządu Zjednoczonego Prawicy informowali, że został on już zarejestrowany przez Kancelarię Sejmu. Tworzyło będzie go 40 posłów i jeden senator.

Kilka dni temu, na antenie stacji Polsat News, Konrad Frysztak – poseł Koalicji Obywatelskiej – ujawnił, co rzekomo mówi się za kulisami o przyszłości prezydenckiego ministra – Adama Andruszkiewicza. Zastępca szefa kancelarii Karola Nawrockiego ma rzekomo dołączyć do stowarzyszenia Rozwój Plus. Parlamentarzysta był wówczas pytany przez inne osoby w studiu, czy oznacza to, że nie będzie on wkrótce członkiem Prawa i Sprawiedliwości. – Chodzą słuchy, że nie – wskazywał. To jednak niepotwierdzone oficjalnie wieści.

Niedawno na grillu (chodzi o wydarzenie „Rozwój+Wy”) Morawieckiego obecne były zaskakujące osobistości – pierwsza z nich to Janina Goss, była przyjaciółka prezesa Jarosława Kaczyńskiego, z którą ma on rzekomo znać się od dziecka. W czerwcu tego roku przestała być członkinią PiS – oficjalnie dlatego, że zalegała ze składkami członkowskimi. Druga to poseł Marcin Józefaciuk – wcześniej parlamentarzysta KO, z którą to partią dostał się do Sejmu. Do niedawna był on zwolennikiem Donalda Tuska i jego rządu, w ostatnim czasie jednak głównie krytykuje – m.in. działania ministerstwa edukacji narodowej, na czele którego stoi Barbara Nowacka.

Stowarzyszenie Morawieckiego. Pojawiły się zaskakujące wieści ws. planów Kukiza

To jednak nie koniec zaskoczeń, gdy chodzi o ludzi związanych ze stowarzyszeniem Morawieckiego. Do organizacji dołączyć ma bowiem rzekomo Paweł Kukiz. Polityk znajduje się obecnie w złym stanie zdrowia – ma to związek z wypadkiem, do którego doszło dwa tygodnie temu.

– Jak wróci do zdrowia, to przejdzie do Rozwoju Plus – przekazały tygodnikowi „Newsweek” anonimowe źródła. Może to zająć jednak nawet kilka miesięcy.

Kukiz wyraził ponoć chęć współpracy, ale pod warunkiem – że pod uwagę wzięte zostaną jego postulaty, w tym m.in. słynne „jednomandatowe okręgi wyborcze” (hasło, które mocno pobrzmiewało w kampanii wyborczej 2015). Poseł chce rzekomo, by JOW-y stały się oficjalnie postulatem programu stowarzyszenia Rozwój Plus.

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