Kaczyński i Morawiecki po dwóch stronach. Sondaż pokazuje politycznych wygranych po rozpadzie PiS

W badaniu przeprowadzonym przez pracownię SW Research zapytaliśmy ankietowanych, która formacja polityczna ich zdaniem mogłaby najbardziej zyskać w kolejnych wyborach parlamentarnych dzięki rozłamowi w PiS-ie. Przypomnijmy, chodzi m.in. o wykluczenie z partii członków ugrupowania Rozwój Plus powołanego przez Mateusza Morawieckiego.

Rozłam w PiS-ie. Konfederacja może zyskać najwięcej. Wyniki sondażu

Najwięcej, bo 23,2 proc. osób uznało, że największą korzyść z obecnej sytuacji może mieć Konfederacja. Z kolei 19,9 proc. respondentów stwierdziło, że najlepiej wyjdzie na tym koalicja rządząca (KO, Polska 2050, PSL, Lewica), a 7,7 ankietowanych wskazało na Konfederację Korony Polskiej. Nieco mniej, bo 7,6 proc. osób wybrało nowe ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. Z kolei 6,8 proc. osób stwierdziło, że zyska na tym partia Jarosława Kaczyńskiego.

25,2 proc. ankietowanych przyznało, że nie ma zdania w tej sprawie, a 9,7 proc. stwierdziło, że rozłam w partii nie wpłynie na wynik wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

Jak rozłożyły się głosy?

Co ciekawe, ewentualny zysk Konfederacji wskazała podobna liczba kobiet i mężczyzn. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka wskazało 22,9 proc. uczestniczek badania. Tego samego zdania było 23,6 proc. mężczyzn.