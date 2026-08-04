Rosja grzmi po ruchu Polski. „Kolejny świętokradczy krok”, “rażące naruszenie”

Przypomnijmy, 31 lipca Instytut Pamięci Narodowej poinformował o demontażu „sowieckiego obiektu propagandowego zwanego ‘Pomnikiem Pamięci’” , który znajdował się w Pyrzycach (woj. zachodniopomorskie). Jak wyjaśniono, decyzja ta zapadła w odpowiedzi na społeczne oczekiwania. Była też efektem działań lokalnych władz, które dążyły do „oczyszczenia przestrzeni publicznej z symboliki totalitarnej ” – poinformowano.

Rosja reaguje na demontaż pomnika

3 sierpnia ambasada Rosji w Polsce odpowiedziała na usunięcie pomnika w Pyrzycach.

„Ten kolejny świętokradczy krok władz Polski stanowi bezpośrednie rażące naruszenie postanowień umowy między rządem Federacji Rosyjskiej a rządem Rzeczypospolitej Polskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji z dnia 22 lutego 1994 r”. – stwierdzono.

Demontaż oceniono jako „nielegalny” i „jawną próbę fałszowania historii” oraz „wymazanie ze świadomości narodu polskiego pamięci o bohaterstwie żołnierzy radzieckich” .

W związku z podjętymi przez polskie władze działaniami rosyjska ambasada skierowała do przedstawicieli polski protest.

W miejsce pomnika powstanie nowy monument

Zastępca prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski podczas rozmowy z mediami przekazał, że pomnik był „symbolem zniewolenia” . – Ten wielotonowy monument miał być głazem na polskie aspiracje niepodległościowe! – dodał.

W wydanym komunikacie IPN poinformował, że dwa elementy pomnika zostaną zachowane jako materialne świadectwa przeszłości. Głowa sowieckiego żołnierza zostanie przekazana do Działu Tradycji Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej – „Muzeum Ziemi Pyrzyckiej” , a napis „Bóg Honor Ojczyzna” trafi na cmentarz komunalny.

„W miejsce zlikwidowanego obelisku powstanie nowy monument – nawiązujący do odzyskania niepodległości. Miejsce, na którym powstanie upamiętnienie będzie nosić nazwę Skwer Niepodległości” – poinformowano.

Wyjaśniono również, że demontaże sowieckich obiektów propagandowych to realizacja ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki.

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