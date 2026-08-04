Inspektorzy weszli do Pubu Menzten. Ujawniono nieprawidłowości

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod koniec lipca podał, że w pierwszej połowie 2026 roku Inspekcja Handlowa weszła do 317 lokali gastronomicznych w całej Polsce. W 80 proc. lokali, czyli w 254, wykryto nieprawidłowości. Najczęściej, bo w 60 proc. przypadków, brakowało informacji o ilości potraw lub napojów albo w ogóle nie było cennika. UOKiK podkreślił, że „kontrole są regularne i wciąż trwają”. Przypomniano, że klient ma prawo do „informacji i rzetelnej obsługi”.

Usługa gastronomiczna musi być zgodna z zamówieniem, a jeśli tak nie jest to można złożyć reklamację. „Informacje o dodatkowych opłatach, za serwis czy opakowanie na wynos, powinny być podane jasno, czytelnie i jednoznacznie przed złożeniem zamówienia” – zaznaczył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Opublikowano również wykaz zakwestionowanych lokali. Kontrolę przeprowadzono m.in. w Pubie Mentzen w Toruniu. Wobec lokalu pojawiło się kilka zarzutów.

Kontrole Inspekcji Handlowej i UOKiK w lokalach gastronomicznych w Polsce. Na liście Pub Mentzen

W kontekście nierzetelnej obsługi „odważono mniejszą ilość towaru niż zażądano”. W tej rubryce zamieszczono też kolumnę „inne”, przy której kontrolerzy wstawili „tak”. Nie było za to różnic na niekorzyść konsumenta między ceną uwidocznioną przy towarze, a pobraną w kasie. Rubryka „nieprzestrzeganie przepisów o uwidacznianiu cen” miała też osobne kolumny. Weszły w nią cztery składowe, ale w Pubie Mentzen nie było do nich zastrzeżeń.

Te pojawiły się natomiast w przypadku stosowania nielegalizowanych przyrządów pomiarowych, nieprzestrzegania ustaw o wychowaniu w trzeźwości i o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu. Wszystko było z kolei ok, jeśli chodzi o nieprzestrzeganie ustawy o podatku akcyzowym i inne nieprawidłowości jak przeterminowania, warunki przechowywania, czy stan sanitarno-porządkowy.

Nektar zamiast soku porzeczkowego w Pubie Menzten. Na paragonie był napój żurawinowy

Na koniec pojawiła się sekcja uwagi, w której kontrolerzy wpisali dwie rzeczy. Pierwsza dotyczyła podmiany asortymentowej. Zamiast soku porzeczkowego wydano nektar. W lokalu gastronomicznym lidera Konfederacji wspomniany sok porzeczkowy na paragonie został zarejestrowany jako napój żurawinowy.

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