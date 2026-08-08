Ptaki robią to każdego dnia. Dla człowieka byłoby to śmiertelnie niebezpieczne

Damian Zdulski z Uniwersytetu Warszawskiego wyjaśnił w jednej z publikacji zamieszonej na stronie wydziału fizyki, że „ptaki zawsze siedzą tylko na pojedynczym drucie przesyłowym, nie dotykając słupa oraz innych drutów” . Wówczas ich ciało razem z kablem między łapami tworzy obwód równoległy.

Fizyk przekazał także, że „prąd zawsze płynie głównie po drodze z najmniejszym oporem elektrycznym, a opór kabla jest dużo mniejszy niż ciało ptaka” . Z tego powodu prąd, który przepływa przez zwierzę, jest bardzo mały i nieodczuwalny przez niego.

Praca z prądem. Jak dbać o bezpieczeństwo?

Ekspert wyjaśnił również, jak to możliwe, że osoby, które naprawiają linie wysokiego napięcia, nie odnoszą żadnych obrażeń.

„Aby nie wystąpił zabójczy przepływ prądu przez ich ciało między kablem a podłożem, podczas pracy stoją na specjalnych platformach wykonanych z dobrego izolatora lub (...) podlatują do kabla helikopterem. W takim przypadku występują te same efekty jak dla ptaków” – przekazał Zdulski. Co istotne, robotnicy noszą specjalne kombinezony, które mają działać jak klatka Faradaya. „Dzięki temu prąd płynie głównie po powierzchni kombinezonu, zamiast przez ciało” – dodał fizyk.

Robotnicy korzystają też ze specjalnych lasek, które przykładają w pobliżu kabla.

„Na skutek silnego pola elektrycznego wytwarzanego przez linię powstaje łuk elektryczny między kablem i laską ładujący powoli robotnika i helikopter do potencjału bliskiego potencjałowi kabla. Gdyby zamiast tego robotnik od razu chwycił kabel, przepłynąłby dużo większy prąd wyrównujący potencjały, co mogłoby być niebezpieczne” – dodał ekspert.

Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

Centrum Ratownictwa przypomniało w jednym z artykułów, aby przed udzieleniem pierwszej pomocy osobie porażonej prądem, odciąć dopływ prądu do ciała poszkodowanego. Jeśli nie możemy zrobić tego samodzielnie, należy wezwać pogotowie energetyczne (991) lub poinformować o zdarzeniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego (112).

Po upewnieniu się, że osoba poszkodowana nie ma już kontaktu z prądem, należy przetransportować ją w bezpieczne miejsce. Jeśli doszło do zatrzymania krążenia, powinno się rozpocząć też resuscytację krążeniowo-oddechową. „Jeżeli w miejscu zdarzenia dostępny jest automatyczny defibrylator AED, należy z niego jak najszybciej skorzystać (...). W przypadku porażenia prądem może być konieczne unieruchomienie poszkodowanego, podobnie jak przy np. upadkach z wysokości” – dodano.

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