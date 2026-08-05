Dodatkowy dzień wolny w sierpniu. Nie wszyscy mogą skorzystać

Święto 15 sierpnia w 2026 r. wypada w sobotę, dlatego też wielu pracowników będzie mogło odebrać dodatkowy dzień wolny. Jak przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”, prawo to przysługuje osobom, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeśli sobota jest dla nich dniem wolnym, wynikającym z obowiązującego rozkładu czasu pracy. Dotyczy to pracowników zatrudnionych zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Warto zaznaczyć, że przepisy nie wskazują konkretnej daty, kiedy dodatkowy dzień wolny trzeba przyznać. Termin wyznacza pracodawca. Co ważne, dzień wolny powinien zostać udzielony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypada święto.

Kiedy i dla kogo dodatkowy dzień wolny za 15 sierpnia? Wyjaśniamy

„Oznacza to, że przy miesięcznym okresie rozliczeniowym dzień wolny za święto przypadające 15 sierpnia trzeba odebrać jeszcze w sierpniu. Natomiast jeżeli u pracodawcy obowiązuje kilkumiesięczny okres rozliczeniowy, dzień wolny za święto przypadające w sobotę może zostać wykorzystany w dowolnym miesiącu, najpóźniej do końca trwania obowiązującego w zakładzie okresu rozliczeniowego” – czytamy dalej.

Co ciekawe, pracodawca może ustalić jedną datę dla wszystkich pracowników albo też wyznaczyć różne terminy dla poszczególnych grup zatrudnionych, jeśli wynika to z organizacji pracy. Często spotykaną praktyką jest to, aby dzień wolny za święto przypadające w sobotę wyznaczać w terminie, który sąsiaduje ze świętem, a co za tym idzie, w wielu firmach w tym roku będzie to albo piątek 14 sierpnia, albo poniedziałek 17 sierpnia.

Czytaj też:

Ministra pracy o zrównaniu wieku emerytalnego. Padła ważna deklaracja Czytaj też:

Zmiany w rencie wdowiej coraz bliżej. Nie wszyscy zyskają