Rzecznik rządu ostro o roku prezydentury Nawrockiego. Padły mocne słowa

Pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego został przez rzecznika rządu Adama Szłapkę oceniony bardzo surowo. Jak stwierdził, był to "zły czas", a działania głowy państwa miały charakter przede wszystkim polityczny. W jego ocenie prezydent nie koncentrował się na współpracy z rządem, lecz na blokowaniu rozwiązań ważnych dla obywateli. Szłapka przypomniał, że Nawrocki objął urząd 6 sierpnia 2025 r., a w ciągu pierwszych 12 miesięcy wielokrotnie korzystał z prawa weta. Według rzecznika rządu skala tych decyzji była wyjątkowo duża.

Rok z Nawrockim. Weta prezydenta pod ostrzałem rządu

Rzecznik rządu wskazał, że wśród zawetowanych ustaw znalazły się przepisy dotyczące m.in. unijnego mechanizmu SAFE, energetyki odnawialnej oraz regulacji odnoszących się do ponadnormatywnych zysków firm paliwowych.

Zdaniem Szłapki zawetowanie ustawy wdrażającej mechanizm SAFE było szczególnie poważne, bo mogło uderzyć w bezpieczeństwo państwa. Ocenił, że chodziło o próbę osłabienia polskiej obronności, a także ograniczenia środków dla wojska, przemysłu obronnego, policji i innych służb.

Szłapka: Nawrocki myśli w kategoriach czysto politycznych

Najmocniejsze słowa padły przy ocenie motywacji prezydenta. Szłapka stwierdził, że z działań Nawrockiego "wyraźnie widać", iż myśli on w kategoriach czysto politycznych i utrudniania życia Polakom.

Rzecznik rządu podkreślił, że skutki tych decyzji wykraczają poza spór między Pałacem Prezydenckim a rządem. W jego opinii nie chodzi jedynie o blokowanie prac gabinetu, lecz o realne decyzje, które uderzają w obywateli.

Kontrowersyjne ułaskawienie i odpowiedź Pałacu

Szłapka odniósł się też do decyzji prezydenta o ułaskawieniu Piotra Staruchowicza ps. "Staruch", jednego z liderów środowiska kibiców Legii Warszawa. Uznał tę decyzję za absurdalną, ale dodał też, że nie była dla niego zaskoczeniem. Według rzecznika rządu znaczenie mają wcześniejsze silne związki Nawrockiego ze środowiskiem kibicowskim.

Kancelaria Prezydenta broni decyzji, podkreślając, że prawo łaski należy do wyłącznych prerogatyw głowy państwa. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zaznaczył, że decyzje podejmowane są w granicach konstytucji i nie powinny być podważane przez rząd.

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