Nie żyje Andrzej Morozowski. Przez lata był jedną z twarzy TVN24

Zmarł Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy i publicystów. Informację o jego śmierci przekazał TVN24. Miał 69 lat. Przez dekady był związany z najważniejszymi mediami w Polsce. Pracował w Radiu Zet, Telewizji Polskiej i przede wszystkim w TVN24.

Nie żyje Andrzej Morozowski, jedna z ikon TVN24

Morozowski urodził się 13 czerwca 1957 roku w Warszawie. Ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej. Po przełomie 1989 roku był związany z Obywatelskim Klubem Parlamentarnym, a później wszedł do świata mediów. W latach 1990-2000 pracował w Radiu Zet, współpracując jednocześnie z TVP jako reporter sejmowy "Teleexpressu". Od 2001 roku był związany z TVN24, czyli od początku istnienia stacji. Najpierw pracował jako reporter, później prowadził i współprowadził liczne programy publicystyczne.

„Teraz my!” przyniosło ogromną popularność

Szczególne miejsce w jego karierze zajmuje program „Teraz my!”, który w latach 2005-2010 współprowadził z Tomaszem Sekielskim. To właśnie ten format przyniósł mu ogromną rozpoznawalność i zapisał się w historii polskich mediów.

W 2006 roku w programie pokazano głośne nagrania rozmów Renaty Beger z politykami PiS. Materiał wywołał jeden z największych kryzysów politycznych tamtych lat i na długo pozostał symbolem telewizyjnego dziennikarstwa śledczego.

Choroba i powrót Morozowskiego na wizję

Od 2010 roku Morozowski prowadził program "Tak jest", w którym komentował najważniejsze wydarzenia dnia razem z politykami, ekspertami i dziennikarzami. W marcu 2026 roku Andrzej Morozowski wrócił na antenę po ponad półrocznej przerwie. Wtedy ujawnił widzom, że jego nieobecność była związana z walką z chorobą nowotworową.

Andrzej Morozowski był laureatem wielu prestiżowych wyróżnień. Otrzymał m.in. Grand Press, Nagrodę im. Andrzeja Woyciechowskiego oraz telewizyjnego Wiktora. Zapisał się w historii polskich mediów jako dziennikarz, dla którego, jak sam mówił „najważniejsze były fakty, rzetelność i poczucie misji”.

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