Wysłał krótką wiadomość i przepadł. Znany youtuber SkyeN zniknął bez śladu

Policjanci z Gdyni poszukują 29-letniego Kamila Malinowskiego, znanego w sieci jako SkyeN. Mężczyzna wyszedł z domu między 23 a 25 lipca i od tego czasu nie skontaktował się z bliskimi. Wcześniej wysłał do swojej mamy wiadomość: "jestem na wakacjach". Później jego telefon został wyłączony.

Zaginął Kamil Malinowski, znany jako SkyeN. Trwają poszukiwania

Śledczy sprawdzają różne tropy. Kryminalni próbują namierzyć telefon 29-latka, analizują zabezpieczony monitoring i prowadzą działania w terenie. Policja podkreśla, że na tym etapie bierze pod uwagę wszystkie scenariusze. To oznacza, że służby starają się odtworzyć ostatnie znane miejsca pobytu mężczyzny i ustalić, co działo się po jego wyjściu z domu.

Zaginiony ma około 170 cm wzrostu, krępą budowę ciała, brązowe włosy do ramion i charakterystyczną czarną brodę. Gdy opuszczał dom, mógł być ubrany w ciemną skórzaną kurtkę, bluzę z kapturem, a także mieć czapkę z daszkiem i plecak. Każda informacja o takim mężczyźnie może być istotna dla prowadzonej sprawy.

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Kim jest SkyeN? W świecie gamingu i youtube'a osiągnął imponujący sukces

SkyeN był jednym z bardziej rozpoznawalnych twórców gamingowych w czasie największej popularności CS:GO. Najwięcej oglądających przyciągał w latach 2015-2018, a jego filmy osiągały nawet milionowe wyświetlenia. Współpracował też z innymi znanymi youtuberami i publikował materiały związane z Fortnite.

Po długiej przerwie wrócił do internetu, opowiadając otwarcie o swoich problemach zdrowotnych, w tym o ciężkiej depresji i schizofrenii.

Policja prosi o pilny kontakt wszystkich, którzy mogą coś wiedzieć

Osoby, które mają informacje o miejscu pobytu Kamila Malinowskiego lub widziały go po zaginięciu, powinny pilnie skontaktować się z Komisariatem Policji w Gdyni Chwarznie pod numerem 47 74 21 655. Informacje można przekazywać także pod numerem alarmowym 112.

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