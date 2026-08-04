Maria Skłodowska-Curie na banknocie 20 euro. Polska wywalczyła ważną zmianę

Jeśli Europejski Bank Centralny zdecyduje się na emisję nowych banknotów euro z wizerunkami słynnych Europejczyków, na jednym z projektów 20-eurowego nominału ma pojawić się Maria Curie-Skłodowska. To ważna zmiana, bo wcześniej rozważano zapis pomijający polskie nazwisko panieńskie noblistki. Jak ujawnił minister finansów Andrzej Domański, w sprawie pisowni rozmawiał bezpośrednio z szefową EBC Christine Lagarde. Efektem tych ustaleń ma być właśnie forma Marie Curie-Skłodowska. Szef resortu finansów potwierdził dogadanie sprawy w rozmowie z „GW”.

Walka o „polskość” Marii Curie-Skłodowskiej. Spór o nazwisko trwał od dawna

Wcześniej Europejski Bank Centralny skłaniał się ku wersji Maria Curie albo formom, w których nazwisko Skłodowska pojawiało się jedynie częściowo, w nawiasie lub jako dopisek. Taki zapis wywołał sprzeciw w Polsce.

Do sprawy włączyli się polscy europosłowie, dyplomaci i przedstawiciele rządu. Choć Polska nie należy do strefy euro, podkreślano, że chodzi nie tylko o projekt banknotu, ale też o historyczną i symboliczną poprawność. Według doniesień to właśnie naciski ze strony polskich polityków i dyplomatów miały doprowadzić do zmiany stanowiska. Ostatecznie uzgodniono, że pod podobizną uczonej znajdzie się podpis Marie Curie-Skłodowska.

Taki zapis ma też uzasadnienie historyczne. We Francji tradycyjnie nazwisko męża pojawiało się przed nazwiskiem panieńskim kobiety. Sama noblistka podpisywała się na różne sposoby, a forma uzgodniona z EBC ma odpowiadać francuskiemu kontekstowi jej życia i działalności.

Na nowe banknoty euro trzeba będzie jeszcze poczekać

Sam projekt banknotu nie został jeszcze zatwierdzony. Wśród propozycji są nie tylko wizerunki wybitnych Europejczyków, ale też motywy z rzekami, ptakami i instytucjami unijnymi. EBC prowadzi obecnie ankietę wśród obywateli Unii Europejskiej, a ostateczną decyzję w sprawie nowego wyglądu banknotów ma podjąć Rada Prezesów EBC. Jeśli projekt zyska akceptację, nowe banknoty trafią do obiegu dopiero za kilka lat.

Dla Polski to nie tylko kwestia estetyki czy kolejności nazwisk. Maria Skłodowska-Curie jest jedną z najważniejszych postaci w historii nauki i symbolem polskiego wkładu w europejskie dziedzictwo. Dlatego sposób zapisania jej nazwiska na banknocie urósł do rangi sprawy prestiżowej.

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