Jest reakcja na wniosek obrony Romanowskiego, w tle Ziobro. Nowe fakty
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Jest reakcja na wniosek obrony Romanowskiego, w tle Ziobro. Nowe fakty

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Marcin Romanowski (po lewej) i Zbigniew Ziobro przed Rotundą Zamojską
Marcin Romanowski (po lewej) i Zbigniew Ziobro przed Rotundą Zamojską Źródło: twitter.com/Suwerenna_POL
Rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak potwierdził złożenie wniosku przez obronę Marcina Romanowskiego ws. umorzenia części zarzutów. Na razie nie ma decyzji.

Do akt śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości wpłynął wniosek obrońcy podejrzanego Marcina Romanowskiego o częściowe umorzenie śledztwa i uchylenie tymczasowego aresztowania” – poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik Prokuratury Krajowej prokurator Przemysław Nowak. Jak zaznaczył na dziś brak jest decyzji prokuratora w tym zakresie.

Szczegóły sprawy ujawniło w poniedziałek RMF FM. Obrońcy Romanowskiego powoływali się na decyzję sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sąd uznał, że wniosek ekstradycyjny może objąć 19 z 27 czynów. W przypadku części z nich stwierdził, że zgromadzone dowody nie wskazują na duże prawdopodobieństwo ich popełnienia. Mec. Bartosz Lewandowski zaznaczył, że „te zarzuty są wspólne z zarzutami Romanowskiego”.

Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobrę łączą zarzuty. Prokuratura o wniosku obrony

– To są dosyć istotne zarzuty, bo one są zagrożone karą 25 lat pozbawienia wolności i kwalifikowane przez prokuratora jako przywłaszczenie. To zmienia dość istotnie sytuację procesową Marcina Romanowskiego – powiedział adwokat. Gdyby doszło do umorzenia zarzutów wówczas upadłaby jedna z przesłanek do zastosowania aresztu. Chodzi o wysokie zagrożenie kary. Jak podano „odmowa uznania wniosku mec. Lewandowskiego otworzy mu drogę do zaskarżenia decyzji do sądu”.

Potencjalne uchylenie aresztu spowodowałoby także anulowanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Szczegóły dotyczące zarzutów z wniosku nie zostały jednak publicznie ujawnione. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Waldemar Żurek podsumowując rok na stanowisku zaznaczył, że podejmowane są konsekwentne działania w celu doprowadzenia polityka przed oblicze polskiego wymiaru sprawiedliwości.

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Źródło: WPROST.pl / Polska Agencja Prasowa