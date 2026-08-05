To cios dla Sakiewicza. TV Republika z potężnym odpływem widzów

TVP1 znalazła się na czele stacji telewizyjnych wśród wszystkich widzów w lipcu – poinformowały Wirtualne Media na podstawie danych z Nielsen Audience Measurement. Udział stacji w poprzednim miesiącu wyniósł 7,93 proc. To wzrost rok do roku o 1,13 pkt. proc. Na drugim miejscu uplasował się TVN z wynikiem 6,07 proc., co stanowi rezultat lepszy o 0,57 p.p. Trzecie miejsce przypadło Polsatowi. Udział w rynku na poziomie 5,68 proc. to jednak spadek o 0,75 p.p.

Widownia ubiegłorocznego lidera, czyli TV Republika, stopniała z poziomu 6,81 proc. do 4,93 proc., co jest spadkiem o 1,88 p.p. Na uwagę zasługuje dziewiąta pozycja TVP Sport. Na wzrost o 174,2 proc., podobnie jak na dobry wynik pierwszego programu Telewizji Polskiej, złożyły się transmisje z piłkarskich Mistrzostw Świata 2026, które były rozgrywane w USA, Kanadzie i Meksyku. Telewizja Republika i sportowa antena TVP zanotowały odpowiednio największe spadki i wzrosty w TOP20.

Oglądalność telewizji w lipcu 2026 r. Złe wieści dla TV Republika

Z kolei w grupie komercyjnej (16 – 59 lat) pierwsze miejsce zajął TVN z wynikiem 7,45 proc. co jest lepszym rezultatem o 0,8 p.p. TVP1 oglądało 6,98 proc. widzów, o 2,35 p.p. więcej, niż rok wcześniej. Na podium spadł zeszłoroczny lider, który udziałem w rynku na poziomie 6,15 proc. stracił 0,61 p.p. TV Republika znalazła się w tej kategorii dopiero na 10. pozycji po utracie widzów. Spadek nastąpił o 1,20 p.p. z poziomu 4,10 proc. W 2025 r. dało to piąte miejsce.

Tuż przed stacją Tomasza Sakiewicza uplasował się TVN24 z wynikiem 2,94 proc. W tym wypadku rezultat był gorszy o 0,53 p.p. Wynik stacji informacyjnej był taki sam TV4 pl, jednak w tym wypadku nastąpił wzrost o 0,05 p.p. TVP Sport na siódmym miejscu wzrósł o 192 proc. z poziomu 1,13 proc. Dla przykładu stałą widownię ma zamykający czołową 20. Fokus TV, który podobnie jak przed rokiem oglądało 0,93 proc. widzów.

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