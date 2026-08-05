„Zdrada dyplomatyczna” w związku z katastrofą smoleńską. Prokuratura podjęła decyzję

Jak przypomniano w komunikacie z 5 sierpnia, dwa z wątków dotyczyły "działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wyborem podstawy prawnej współpracy z Federacją Rosyjską przy badaniu katastrofy smoleńskiej", a także podpisania memorandum ws. przekazania Polsce zapisów rejestratorów pokładowych.

"Pozostałe trzy wątki dotyczyły zaniechania niezwłocznego powołania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, przedstawienia rzekomo fałszywych opinii prawnych oraz niezastosowania procedury ratyfikacji porozumienia dotyczącego zgody Polski na prowadzenie przez organy Federacji Rosyjskiej badania katastrofy na podstawie Załącznika 13 do Konwencji chicagowskiej" – dodano.

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