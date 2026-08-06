Huczne obchody rocznicy prezydentury Nawrockiego. Tak będą wyglądać uroczystości

W czwartek 6 sierpnia będzie miała miejsce rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na głowę państwa. Z tej okazji na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego w Warszawie odbędzie się okolicznościowe wydarzenie, podczas którego Nawrocki zabierze głos. Uroczyste podsumowanie pierwszego roku głowy państwa odbędzie się o godz. 17.30. Szef Gabinetu Prezydenta RP Paweł Szefernaker przekazał, że wydarzenie rozpocznie się od debaty publicystów poświęconej rocznicy zaprzysiężenia.

Minister poinformował również na wtorkowym briefingu prasowym, że później będzie miał miejsce krótki program artystyczny i potem przemówi Nawrocki. Całość wydarzenia jak na razie jest utrzymywana w tajemnicy. – To będzie niespodzianka dla tych, którzy przyjdą na wydarzenie – powiedział Szefernaker o artystach. Podobna odpowiedź padła na pytanie o uczestników debaty. – Będą znani publicyści polscy. Bardzo ciekawa debata się szykuje – rzucił Rafał Leśkiewicz.

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Rzecznik głowy państwa podsumował, że szczegóły zostaną ujawnione właśnie dzisiaj. Leśkiewicz mówił w środę, że w związku ze zdarzeniem na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego prowadzone są roboty budowlane. Powstają po prostu trybuny. Podsumowanie roku od momentu zaprzysiężenia Nawrockiego rozpocznie się o godz. 17.00 wspomnianą debatą. Publicyści mają dyskutować na temat tego, co głowa państwa w ciągu minionych 12 miesięcy zrobiła i jakie są osiągnięcia tej prezydentury.

Oceny mają nie być bezstronne. – My zapraszamy publicystów, nie będę jeszcze zdradzał nazwiska, ale publicystów, którzy w sposób bardzo obiektywny opowiedzą o tym, co się wydarzyło w ciągu tego roku – podsumował rzecznik Nawrockiego.

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