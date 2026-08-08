Jedno z najrzadszych polskich imion nosi tylko 16 kobiet. Ma niezwykłe znaczenie

Jednymi z najstarszych polskich imion żeńskich są m.in. Bogumiła, Bogusława, Czesława, Ludmiła czy Miłosława. W dalszym ciągu noszą je jednak tysiące kobiet w całej Polsce. Według danych rejestru PESEL ze stycznia 2026 roku jest ich znacznie więcej niż tych, które otrzymały jedno z bardzo rzadkich prasłowiańskich imion – Jutrzenka.

Co oznacza imię Jutrzenka?

Jest to Imię niezwykle rzadkie i zakorzenione w polskiej kulturze i języku. Ma korzenie prasłowiańskie i według Wielkiego Słownika Języka Polskiego oznacza „zjawisko świetlne na niebie polegające na zmianie jego barw o wschodzie słońca”, określane również jako zorza poranna.

Jest to także inne określenie planety Wenus, która jest widoczna nad horyzontem wczesnym porankiem. Jutrzenka pojawia się też w mitologii greckiej i występuje również pod imionami Eos lub Aurora. Co istotne, imię to nie ma odpowiednika w obcych językach.

Jutrzenka jednym z rzadszych imion w Polsce

Według danych rejestru PESEL ze stycznia imię Jutrzenka nosi w kraju obecnie 16 kobiet. Z kolei najmniej osób w Polsce nosi imiona m.in.: Lorina, Lonisława, Klementynka czy Jordanka – każde z nich nadano jedynie dwóch kobietom w całym kraju. Natomiast do najpopularniejszych damskich imion w Polsce zaliczamy imiona: Maria – nosi je 14 637 75 kobiet. Kolejne miejsca zajmują: Anna (8 960 75), Katarzyna (4 172 53), Barbara (4 005 38), a także Ewa (3 713 67).

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