Upały uderzają w kolej. PKP PLK wprowadza ograniczenia, awaria i opóźnienia

Wysokie temperatury wpłynęły na ruch kolejowy w Polsce. PKP PLK poinformowały o wprowadzeniu ograniczeń prędkości pociągów na pięciu odcinkach. Chodzi o trasy: Augustów – Szczepki, Brzustów – Dęba Opoczyńska, Sucha Beskidzka – Chabówka, Stryszów – Sucha Beskidzka oraz Radziszów – Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona. Zarządca infrastruktury podkreśla, że sytuacja jest stale monitorowana, a ze względu na pogodę zwiększono nadzór nad siecią kolejową i postawiono służby techniczne w stan podwyższonej gotowości.

PKP PLK: Dodatkowe kontrole i gotowość ekip technicznych

PKP PLK zapowiadają, że szczególną uwagę skierują na najbardziej obciążone linie. W gotowości pozostają służby odpowiadające za tory, rozjazdy, sieć trakcyjną i urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na sieci kolejowej rozlokowano 182 zespoły awaryjne, 63 pociągi sieciowe do przeglądu i naprawy trakcji oraz 18 zespołów kolejowego ratownictwa technicznego. To odpowiedź PKP na falę upałów, która objęła niemal cały kraj.

Temperatury w wielu miejscach w Polsce mogą dobić nawet do 40 stopni Celsjusza. W 11 województwach obowiązują również ostrzeżenia przed burzami. Do mieszkańców w 10 województwach alert związany z burzami wysłało RCB.

Nie tylko upał. Poważna awaria na linii Warszawa – Łuków

Dodatkowe problemy pojawiły się na linii Warszawa – Siedlce – Łuków. Na stacji Warszawa Rembertów doszło do poważnej awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym i rozjazdów. Skutki odczuwają pasażerowie SKM i Kolei Mazowieckich. Opóźnienia pociągów mogą przekraczać 30 do 60 minut, a utrudnienia mają potrwać wiele godzin. Na razie nie podano prognozy usunięcia awarii.

W związku z utrudnieniami wprowadzono wzajemne honorowanie biletów. Pasażerowie Kolei Mazowieckich mogą korzystać z autobusów linii 173 na całej trasie. Dodatkowo obowiązuje także wzajemne honorowanie biletów ZTM i KM na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina – Sulejówek. Dla wielu podróżnych może to być najszybszy sposób, by ominąć część kolejowych problemów.

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