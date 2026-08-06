Wrze po roku Nawrockiego. „Największa hańba” kontra „Cała Europa nam go zazdrości”

W czwartek 6 sierpnia mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd głowy państwa. Z tej okazji na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego zaplanowano okolicznościowe wydarzenie. Oprócz wystąpienia Karola Nawrockiego została przewidziana też część artystyczna oraz panel dyskusyjny publicystów, którzy będą recenzowali działania prezydenta.

Rok prezydentury Nawrockiego. Witczak wskazał „największą hańbę”

O ocenę prezydentury Karola Nawrockiego zapytaliśmy polityków w Sejmie. – To jest najgorszy prezydent w historii RP. Myślałem, że po Andrzeju Dudzie już nie będę w stanie powiedzieć, że ktoś jest jeszcze gorszy, ale Nawrocki spełnia to kryterium. To się daje bardzo łatwo merytorycznie uzasadnić – mówi w rozmowie z „Wprost” Mariusz Witczak z Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

– To jest prezydent konfliktu, prezydent połówkowy, który dba tylko o interes elektoratu, który go wybrał. Odrzuca 10 mln wyborców, którzy na niego nie głosowali, co jest kompletnie niekonstytucyjnym myśleniem o funkcji głowy państwa. To jest bardzo przykre – kontynuuje poseł. Warto przypomnieć, że Karol Nawrocki wygrał w drugiej turze wyborów z Rafałem Trzaskowskim. Obaj politycy uzyskali po ponad 10 mln głosów, a szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Nawrockiego, o czym przesądziło ok. 370 tys. głosów.

Mariusz Witczak ocenia Karola Nawrockiego jako „naczelnego blokera rozwoju RP”.