Bez niego nie byłoby referendum w Krakowie. Gibała czwarty raz wystartuje w wyborach

Łukasz Gibała wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa. Radny miasta i założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców po raz czwarty będzie ubiegał się o ten urząd. Potwierdzono już rozpoczęcie rejestracji komitetu KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców. Oficjalny start kampanii ma zostać ogłoszony podczas piątkowej konferencji prasowej.

Łukasz Gibała weźmie udział w wyborach na prezydenta Krakowa

Wybory w Krakowie odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym mieszkańcy zdecydowali o odwołaniu z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Dla Gibały to kolejna próba przejęcia sterów w mieście. W 2024 roku dotarł do drugiej tury, ale przegrał z Miszalskim. Wcześniej, w 2014 i 2018 roku, zajmował trzecie miejsce i nie wchodził do finałowego starcia.

Łukasz Gibała od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci krakowskiej polityki samorządowej. To założyciel stowarzyszenia i klubu radnych Kraków dla Mieszkańców, a wcześniej także poseł dwóch kadencji. W przeszłości był związany z Ruchem Palikota i Platformą Obywatelską. Z wykształcenia jest filozofem, ma doktorat z nauk humanistycznych, pracował naukowo, a dziś działa również jako przedsiębiorca.

Prof. Antoni Dudek zwraca uwagę, że Łukasz Gibała od lat buduje w mieście silne, bezpartyjne środowisko polityczne, które wyróżnia się na tle tradycyjnego podziału między PO i PiS. Politolog podkreśla też, że Gibała stał się jednym z najskuteczniejszych organizacyjnie oponentów wobec rządzących Krakowem. Według Dudka jego znaczenie wynika nie tylko z rozpoznawalności, ale także z determinacji i zdolności do prowadzenia długofalowych działań politycznych.

Atuty Gibały? Pieniądze, struktury i konsekwencja

W ocenie prof. Dudka ważny jest również potencjał finansowy i organizacyjny Łukasza Gibały. To właśnie on ma pozwalać mu prowadzić szerokie akcje polityczne i obywatelskie, takie jak zbiórki podpisów czy działania wokół referendum. Na tle wielu lokalnych polityków w Polsce Gibała ma wyróżniać się tym, że dysponuje zapleczem, które pozwala mu działać nie jednorazowo, lecz w sposób trwały i konsekwentny.

Przedterminowe wybory w Krakowie zapowiadają się na wyjątkowo szeroko obsadzony pojedynek. Start zadeklarowali już m.in. Marian Banaś, Michał Dwernicki, Daria Gosek-Popiołek, Monika Piątkowska, Aleksandra Owca, Łukasz Wantuch i Marianna Schreiber.

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