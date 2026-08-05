Wyjątkowe odkrycie pod Warszawą. W lesie znaleziono skarb pełen monet

W powiecie nowodworskim, niedaleko Warszawy, odnaleziono skarb srebrnych monet z XVII wieku. Znaleziska dokonał Dariusz Mastalerz, który prowadził legalne poszukiwania z użyciem detektora metali. Podczas eksploracji natrafił na fragmenty glinianego naczynia, w którym znajdowały się monety. Odkrycie zostało już zabezpieczone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i ma trafić do muzeum.

Niezwykłe odkrycie pod Warszawą. Monety z czasów Zygmunta III Wazy

Wśród rozpoznanych już egzemplarzy są srebrne orty i trojaki wybite za panowania Zygmunta III Wazy. Monety pochodzą z różnych roczników i mennic, a na części z nich wciąż dobrze widoczne są wizerunki króla, herby Rzeczpospolitej i Gdańska oraz napisy.

Na tym etapie wiadomo, że skarb liczy co najmniej kilkadziesiąt monet. To jednak może nie być ostateczny bilans, nie wszystkie monety zostały jeszcze dokładnie policzone i zbadane. Część znaleziska nadal znajduje się wewnątrz glinianego naczynia, tworząc zwartą bryłę ziemi i srebra. To oznacza, że pełna wartość skarbu wciąż nie jest znana. Dopiero specjalistyczne badania mają pokazać, ile dokładnie monet ukryto w naczyniu i z jakiego okresu pochodzą wszystkie elementy depozytu.

Teraz skarb z monetami przejmą muzealnicy

Znalezisko ma zostać przekazane do właściwej jednostki muzealnej, gdzie przejdzie badania konserwatorskie i archeologiczne. Eksperci sprawdzą nie tylko liczbę monet, ale też chronologię depozytu, jego skład i okoliczności ukrycia. To właśnie te analizy mogą dać odpowiedzi na pytania o to, kto ukrył skarb, kiedy to zrobił i dlaczego nigdy po niego nie wrócił.

Odkrywca skarbu podkreślił, że prowadził poszukiwania legalnie, na podstawie zgody konserwatora zabytków. Wszystkie odnalezione monety zostały przekazane do dalszych działań urzędowi konserwatorskiemu.

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