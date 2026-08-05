Nowy sędzia TK już we wrześniu? Żurek mówi o pęknięciu w Trybunale

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że prawdopodobnie podczas wrześniowego posiedzenia Sejmu zostanie wybrany kolejny sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Byłby to już ósmy sędzia TK wskazany przez Sejm tej kadencji. Zdaniem Żurka jesień ma być momentem wyraźnej zmiany w funkcjonowaniu Trybunału. Minister ocenił, że TK ma stać się znów „normalnie funkcjonującym organem”, a nie miejscem wewnętrznego sporu i politycznego chaosu.

Żurek mówi o większości i przełomie w TK

Nowy wybór wiąże się z końcem kadencji sędziego Justyna Piskorskiego, która upływa 18 września. To właśnie jego miejsce miałby zająć kolejny sędzia wybrany przez Sejm. W czerwcu Sejm wskazał już Sławomira Patyrę, który został siódmym sędzią TK wybranym przez obecną większość. Wcześniej, w marcu, posłowie wybrali jednocześnie sześcioro sędziów, uzupełniając skład Trybunału do ustawowych 15 osób.

W ocenie ministra sprawiedliwości obecny układ sił w Trybunale zaczyna się zmieniać. Żurek zwrócił uwagę w rozmowie z Polsat News, że pojawiają się zdania odrębne, co ma świadczyć o tym, że dotychczasowa większość w TK wewnętrznie pękła. Minister przekonuje też, że po wyborze kolejnego sędziego coraz wyraźniej będzie widać większość wybraną przez obecny parlament. To właśnie ten moment ma jego zdaniem otworzyć drogę do nowego etapu działania Trybunału.

Spór o nowych sędziów TK wciąż nie został zamknięty

Jednym z najważniejszych problemów pozostaje status części sędziów wybranych w marcu. Prezydent przyjął ślubowanie tylko od dwojga z sześciorga wskazanych wtedy przez Sejm, a do orzekania dopuszczono jedynie Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka. Sławomir Patyra, który złożył ślubowanie pod koniec lipca, zapowiedział z kolei, że na razie nie będzie uczestniczył w rozprawach, dopóki pozostali wybrani w marcu sędziowie nie zostaną dopuszczeni do orzekania.

Żurek ocenia, że przełom w Trybunale Konstytucyjnym może nadejść jeszcze tej jesieni. Według jego zapowiedzi to właśnie wtedy w ważnych sprawach mają zacząć wspólnie orzekać wszyscy legalni sędziowie TK – zarówno wybrani wcześniej, jak i wskazani przez obecną większość sejmową.

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