Turyści z Niemiec pojechali pod granicę. Słono za to zapłacą

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej poinformował, że we wtorek 4 sierpnia kamery SG zarejestrowały rowerzystów w rejonie granicy polsko-rosyjskiej, w służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Węgorzewie. Obywatele Niemiec nie zastosowali się do znaku drogowego B-1, oznaczającego zakaz ruchu w obu kierunkach, bo chcieli z bliska zobaczyć zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. W dodatku mężczyzna robił pamiątkowe zdjęcia.

Ciekawość i pamiątkowe zdjęcie kosztowały ich 1,2 tys. Straż Graniczna nie miała litości

Kobieta i mężczyzna za wykroczenie drogowe zapłacili po 500 złotych mandatu. Natomiast za fotografowanie strony rosyjskiej 63-latek zapłacił 200 zł. Straż Graniczna przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem wojewody warmińsko-mazurskiego z lipca 2026 roku za zlekceważenie przepisów dotyczących wejścia na pas drogi granicznej grozi kara nawet do 500 zł grzywny.

SG dodało również, że zgodnie z innym przepisami z 2009 r. i nowelizacjami w strefie nadgranicznej obowiązują też przepisy porządkowe. Mówią one o zakazie fotografowania strony sąsiedniej. W przypadku niezastosowanie się do regulacji także grozi mandat do 500 zł. Na koniec Staż Graniczna podała, że za zignorowanie znaku drogowego B-1 na sprawcę wykroczenia może zostać nałożony mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Czytaj też:

Aplikacja „Gdzie się ukryć” pod lupą. Internauci alarmują: Niektóre miejsca są niedostępne Czytaj też:

Ukraińcy „stanowili zagrożenie”. Zostali wydaleni z Polski