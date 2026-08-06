160 tys. na basen z kulkami i inne atrakcje. NIK ma „ale” do wydatków resortu sprawiedliwości
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160 tys. na basen z kulkami i inne atrakcje. NIK ma „ale” do wydatków resortu sprawiedliwości

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Ministerstwo sprawiedliwości
Ministerstwo sprawiedliwości Źródło: Shutterstock / PawelCebo
Ministerstwo zorganizowało bal karnawałowy, co kosztowało podatników blisko 165 tys. zł. Decyzja uznała, że był to wydatek „niecelowy”.

To ustalenia dziennika „Rzeczpospolita”. Redakcja poinformowała, że wydarzenie, które zorganizowane zostało pod koniec ubiegłego roku dla pracowników resortu sprawiedliwości, przykuło uwagę Najwyższej Izby Kontroli.

Kontrolerzy wydali negatywną opinię, o czym przeczytać można w „Informacjach o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2025 roku”.

Bal karnawałowy ministerstwa sprawiedliwości. NIK dopatrzył się „nieprawidłowości”, oto szczegóły

„Rz” zacytowała stanowisko NIK. „Nieprawidłowości ustalone w MS dotyczyły niecelowego i niegospodarnego zlecania obsługi prawnej ministerstwa zewnętrznej kancelarii prawnej oraz poniesienia niecelowych wydatków z tytułu organizacji imprezy o charakterze integracyjnym dla pracowników MS i ich rodzin, co naruszało zasady celowego oraz oszczędnego wydatkowania środków publicznych” – ocenili kontrolerzy.

Organ wskazał, że „przedsięwzięcia o charakterze rekreacyjnym lub kulturowym” powinny być sfinansowane z pieniędzy „funduszu świadczeń socjalnych”, nie zaś z „budżetu resortu sprawiedliwości”. Zgodnie z zasadami ministerstwo może przeznaczać środki „na zadania dotyczące funkcjonowania jednostki budżetowej, zgodnie z jej planem finansowym, służące osiągnięciu założonych celów, w tym przypadku dotyczących zapewnienia praworządności i niezależności sądownictwa, poprawy efektywności postępowań oraz wzmocnienia standardów polityki penitencjarnej” – zaznaczyła NIK.

Wiceminister z KO zabrał głos. „Nie miałem przyjemności uczestniczenia”

„Karnawałowy zawrót głowy” – bo tak nazwane zostało wydarzenie dla pracowników MS – miało nie mieć nic wspólnego ani z działalnością statutową ministerstwa, ani zadaniami ustawowymi jednostki. „A przy tym zostały poniesione, w znacznym stopniu, na rzecz osób niebędących pracownikami urzędu” – stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.

Co było do dyspozycji uczestników imprezy? M.in. pokazy i warsztaty taneczne, stanowisko z karaoke czy basen z kulkami (dla dzieci).

Wiceminister Arkadiusz Myrcha, który został zapytany o wydarzenie, poinformował, że zorganizowano je wyłącznie „dla pracowników i ich rodzin”. „Ale ja nie miałem przyjemności uczestniczenia w tym spotkaniu karnawałowym” – powiedział na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka polityk Koalicji Obywatelskiej.

Źródło: „Rzeczpospolita”