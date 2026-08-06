Nawrocki świętuje rocznicę, jak Polacy widzą pierwszą damę? Jasne wyniki sondażu

Karol Nawrocki 6 sierpnia 2025 roku został zaprzysiężony na prezydenta. Dziś jest pierwsza rocznica głowy państwa na tym stanowisku. Polacy zostali zapytani, jak oceniają po roku działalność oraz publiczną aktywność pierwszej damy. Z sondażu United Surveys by IBRiS dla WP wynika, że w sumie pozytywnie na tak postawione pytanie odpowiedziało 50,4 proc. ankietowanych. Innego zdania łącznie było 18,9 proc. respondentów. 30,7 proc. osób było z kolei niezdecydowanych.

W obozie rządzącym Marta Nawrocka może liczyć w sumie na 49 proc. krytycznych głosów i 12 proc. pozytywnych. Głosu w tej sprawie nie potrafiło jednoznacznie zabrać 39 proc. badanych. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród wyborców opozycji, wśród których dominuje 82 proc. pozytywnych ocen, przy jedynie jednym proc. głosów krytycznych.

Polacy ocenili Nawrocką, sondaż pokazuje trend. Kolejne takie badanie

Badanie zrealizowano od 24 do 25 lipca 2026 r. metodami wywiadów internetowych (CAWI) oraz telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na reprezentatywnej próbie tysiąca pełnoletnich Polaków. Wyniki sondażu są zbieżne z badaniem, które SW Research przeprowadziło dla „Wprost” przy okazji rocznicy wyborów dwa miesiące temu. Wówczas dobrze o pierwszej damie myślało 48 proc. ankietowanych, 25,6 proc. było niezadowolonych, a 26,5 proc. było niezdecydowanych.

„Dokładnie rok temu rozpoczął się dla nas wyjątkowy rozdział. Czas pełen nowych doświadczeń, spotkań, rozmów i wielu wzruszeń. Dziękuję za każde dobre słowo, ciepło i serdeczność, z jaką spotykam się każdego dnia. To był niezwykły pierwszy rok. A ja z uśmiechem i ciekawością czekam na kolejne wyzwania i wszystko, co przed nami” – napisała Nawrocka w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Marta Nawrocka rozkręca działalność swojej fundacji. Na co wydaje zbierane środki? Czytaj też:

Marta Nawrocka z ważnym przesłaniem w Ankarze. „To temat szczególnie mi bliski”