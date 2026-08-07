TVN zmieni właściciela i profil stacji? „Nie ma gwarancji niezależności redakcyjnej”

Dyrektor praskiego biura Reporterów Bez Granic w rozmowie z Wirtualnymi Mediami odniósł się do połączenia Warner Bros. Discovery z Paramount Skydance. Pavol Szalai odniósł się do apelu do Komisji Europejskiej ws. TVN24. – Naszym zmartwieniem nie jest konkretny plan, który dostrzegamy, lecz brak jakichkolwiek wiążących zabezpieczeń i wynikające z tego ryzyko dla niezależności redakcyjnej. Kontrola nad dowolnym medium informacyjnym otwiera pole dla nacisków politycznych – wyjaśnił.

Szef biura Reporterów Bez Granic w Pradze dodał, że „ta fuzja skutkuje przeniesieniem pośredniej kontroli nad TVN24 na nową spółkę dominującą o bardziej skoncentrowanej strukturze akcjonariatu”. Szalai przyznał, że „nie jest w stanie przewiedzieć”, czy po fuzji polska stacja mogłaby zmienić swój profil na bardziej prawico-konserwatywny. – Obecnie nie istnieje żaden wiążący mechanizm gwarantujący niezależność redakcyjną TVN24, niezależnie od decyzji nowego właściciela – tłumaczył.

Nowy właściciel TVN spowoduje zmiany w polskiej stacji? „To budzi obawy”

– W ostatnich latach dziennikarze w Polsce spotykali się z groźbami prawnymi, zastraszaniem i atakami słownymi ze strony polityków, co podważało niezależność redakcji. Biorąc pod uwagę ataki na media ze strony obozów politycznych prezydenta USA Donalda Trumpa i Prawa i Sprawiedliwości, budzi to obawy o zmiany w składzie zespołu TVN24, co miało już miejsce w przypadku mediów publicznych za czasów poprzedniego rządu w Polsce – powiedział dyrektor praskiego biura Reporterów Bez Granic.

Szalai wspomniał o apelu do Europejskiej Rady ds. Usług Medialnych o wydanie opinii dotyczącej pluralizmu mediów i niezależności redakcyjnej. – Polaryzacja rynku medialnego w Polsce, która nasila się w ostatnich latach, sprawia, że potrzeba ta jest jeszcze bardziej aktualna – przekonywał szef biura Reporterów Bez Granic w Pradze. Szalai mówił, że „trudniej jest pociągnąć do odpowiedzialności właściciela, który jest daleko od lokalnej redakcji, zarówno prawnie, jak i geograficznie”.

Co z TVN24 po zmianie właściciela? „Musimy się upewnić, że tak zaufany kanał pozostanie wolny”

Zdaniem dyrektora praskiego biura Reporterów Bez Granic polski rynek medialny się zmienia. – Na tak ewoluującym rynku musimy upewnić się, że zaufany kanał, taki jak TVN24, pozostanie wolny od presji zewnętrznej i będzie nadal przyczyniał się do pluralizmu mediów w Polsce – stwierdził Szalai. Szef biura Reporterów Bez Granic za największe zagrożenie uznał „rządzące partie prawicowe, które bezwzględnie podporządkowały przekaz mediów publicznych swoim interesom partyjnym”.

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