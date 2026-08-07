Człowiek Nawrockiego kandydatem PiS na premiera? Kaczyński ostro reaguje

W Prawie i Sprawiedliwości miała już zapaść decyzja o zmianie kandydata na premiera przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. Jak informuje Jacek Nizinkiewicz z „Rzeczpospolitej”, nie wiadomo jeszcze, na kogo ostatecznie postawi Jarosław Kaczyński. – Projekt Czarnek jest skończony, wkrótce zostanie wygaszony – powiedział gazecie jeden z ważnych polityków PiS.

Inny rozmówca dziennika przekonuje, że Przemysław Czarnek „nie dowiózł” i jest źle oceniany wewnątrz ugrupowania. – Panele fotowoltaiczne ośmieszyły go i pokazały jego niewiarygodność. Przecenialiśmy go – stwierdził polityk, który wcześniej popierał wystawienie przez PiS radykalnego kandydata na szefa rządu.

Bogucki czy Bocheński? PiS szuka następcy Czarnka

Według „Rzeczpospolitej” największe szanse na zastąpienie Czarnka ma obecnie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Taki scenariusz miałby jednak wymagać zgody Karola Nawrockiego.

Drugim rozważanym nazwiskiem jest europoseł Tobiasz Bocheński. Rozmówcy gazety mają jednak oceniać go wyraźnie słabiej od Boguckiego, zarzucając mu przede wszystkim brak wyrazistości.

Doniesienia oznaczałyby kolejną zmianę strategii PiS. Czarnek miał pomóc partii odzyskać wyborców odpływających w kierunku bardziej radykalnej prawicy. Jeden z polityków PiS mówi jednak „Rzeczpospolitej” wprost, że ten projekt okazał się porażką.

PiS nie chce palić mostów z Morawieckim

Jednocześnie w partii ma rosnąć przekonanie, że nie należy prowadzić otwartej wojny z Mateuszem Morawieckim i jego środowiskiem skupionym wokół Rozwoju Plus. Politycy PiS chcą najpierw obserwować, jakie poparcie zbuduje inicjatywa byłego premiera.

Jednym z przeciwników takiego podejścia ma być Patryk Jaki. Rozmówcy „Rzeczpospolitej” mówią nawet o ryzyku „jakizacji” PiS, czyli zwiększenia wpływów środowiska byłej Suwerennej Polski kosztem zwolenników Morawieckiego.

Bogucki kandydatem?

W przeciwieństwie do “Rz” pewny tego, kto zostanie nowym kandydatem na premiera z ramienia PiS był w drugiej połowie lipca Robert Mazurek z Kanału Zero. Stwierdził on już wówczas, że projekt Czarnek jest skazany na porażkę nawet w oczach kierownictwa PiS. Wskazał też, że decyzja o tym, aby zastąpić Czarnka Boguckim już zapadła. Wtedy z partii pojawiły się zapewnienia o tym, że Przemysław Czarnek będzie kandydatem PiS aż do wyborów w 2027 roku.

Jarosław Kaczyński reaguje

Na doniesienia „Rzeczpospolitej” po kilku godzinach zareagował prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. „Już od ponad 35 lat, od czasu powołania Porozumienia Centrum, nasze środowisko polityczne było obiektem ataków opartych na kłamstwach, manipulacjach i insynuacjach” – napisał polityk. Dodał, że „dzisiaj te ataki wychodzą od ludzi, którzy jeszcze do niedawna udawali, że chcą być w PiS, a podjęli decyzję o rozłamie”.

„Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd premiera jest prof. Przemysław Czarnek i nic w tej sprawie się nie zmienia” – podsumował prezes PiS.

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