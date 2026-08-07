Opus Dei reaguje ws. sensacyjnego tropu dotyczącego Romanowskiego. Twarda deklaracja

– Skoro ktoś przed wstąpieniem do polityki był w Opus Dei, a pan Marcin Romanowski był, to raczej trudno mi sobie wyobrazić, żeby po tych wszystkich przygodach jego organizacja go opuściła. Zakładam, że może być w klasztorze – powiedział pod koniec lipca w „Gazecie Prawnej” Adam Bodnar. Były minister sprawiedliwości dodał, że „przecież jak się jest supernumerariuszem w Opus Dei, to się mieszka de facto w czymś w rodzaju takiej celi klasztornej”.

– To nie jest oczywiście klasztor, ale cela odosobnienia, dość samotnicza. Podejrzewam, że jakaś organizacja kościelna może mu dać ochronę. Ale podkreślam – to są tylko moje przypuszczenia – spekulował Bodnar. Były minister sprawiedliwości podsumował, że według sugestii polityk Prawa i Sprawiedliwości może znajdować się na terenie Serbii. – Jest gdzieś raczej poza terytorium Unii Europejskiej, a więc poza zasięgiem Europejskiego Nakazu Aresztowania” – zakończył Bodnar.

Marcin Romanowski jednak nie ukrywa się w klasztorze Opus Dei. Organizacja oficjalnie zaprzecza

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odnosząc się krótko do tych słów zaznaczył, że „służby sprawdzają każdy trop”. Dodał jeszcze, że „domniemania nie wystarczą”. „Fakt” poprosił Opus Dei o komentarz do tych słów. „Marcin Romanowski nie przebywa w ośrodku Opus Dei, a władze Prałatury nie mają informacji na temat miejsca jego pobytu” – podkreślono.

„Członkowie Opus Dei są wiernymi świeckimi, dlatego nie mieszkają w klasztorach ani ich nie prowadzą. Nie robi tego również Prałatura” – dodano. Jeszcze gdy Romanowski przebywał w Węgrzech Opus Dei zaznaczało, że organizacja nie bierze odpowiedzialności za publiczną działalność swoich członków i „nie deklaruje wsparcia innego niż duszpasterskie”. W połowie kwietnia zapewniało, że poseł PiS od kilku lat nie mieszkał w ośrodku organizacji i nie mieli wiedzy o zmianach.

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