Żołnierze przygotowują się do ważnego święta. Warszawa zostanie sparaliżowana na dwa dni

MON organizuje 15 sierpnia centralne obchody Święta Wojska Polskiego w 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Głównym punktem uroczystości będzie defilada wojskowa na warszawskiej Wisłostradzie. Przygotowania do wydarzenia już trwają. W związku z tym od soboty 8 sierpnia od godz. 12. kierowców, pasażerów Warszawskiego Transportu Publicznego, pieszych i rowerzystów czekają duże zmiany w organizacji ruchu. Tego dnia odbędzie się próba komponentu lotniczego.

W tym czasie Wisłostrada będzie zamknięta na odcinku od Mostu Skłodowskiej-Curie do ulicy Gagarina. Na wielu skrzyżowaniach ruchem będą kierowali policjanci. Połączenia z Wisłostradą zostaną odcięte od strony Trasy AK i Mostu Grota-Roweckiego, Alei „Solidarności” i Mostu Śląsko-Dąbrowskiego oraz Mostu Poniatowskiego. Z ulicy Czerniakowskiej od strony Mokotowa kierowcy pojadą wyłącznie na Trasę Łazienkowską w kierunku centrum lub na Most Łazienkowski.

W godzinach 11:30 – 13:30, podczas próby przelotu samolotów całkowicie zostanie wstrzymany ruch na mostach: Gdańskim, Śląsko-Dąbrowskim oraz pieszo-rowerowym im. Magdaleny Abakanowicz. W przypadku złych warunków pogodowych próba odbędzie się w niedzielę w tych samych godzinach. Największe utrudniania rozpoczną się o godz. 16 i potrwają do niedzieli do godz. 11. W tym czasie zamknięte będą obie jezdnie Wisłostrady od Mostu Skłodowskiej-Curie do Mostu Łazienkowskiego, czy jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa od Mostu Łazienkowskiego do ul. Gagarina.

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Podobna sytuacja będzie dotyczyć Wybrzeża Kościuszkowskiego między tunelem Wisłostrady a ul. Jaracza oraz następujących ul.: Krajewskiego od Dymińskiej do Wisłostrady, Zakroczymskiej i Jeziorańskiego od Szymanowskiej do Muzeum Katyńskiego, Wenedów od Zakroczymskiej do Wisłostrady, Sanguszki od Zakroczymskiej do Wisłostrady, Grodzkiej i Nowego Zjazdu od Alei „Solidarności” do Wisłostrady, Karowej od Browarnej do Wisłostrady, Dobrej od Karowej do Lipowej oraz Lipowej od Browarnej do Wybrzeża Kościuszkowskiego.

W sobotę od godz. 22 do niedzieli do godz. 11 na wspomnianych w powyższym akapicie ulicach będzie również obowiązywał zakaz parkowania. W tym samym czasie zamknięty zostanie także parking pod Mostem Śląsko-Dąbrowskim. To nie koniec zamkniętych ulic. Na liście znalazły się też: Pułkowa od Heroldów do Mostu Skłodowskiej-Curie (przejazd wyłącznie z Pułkowej w Marymoncką), Gwiaździsta od Tczewskiej do Wisłostrady, Krasińskiego od Czarnieckiego do Wisłostrady (z Gwiaździstej będzie można dojechać do pl. Wilsona) oraz Mostowa i Boleść od Freta do Wisłostrady.

Spis zamkniętych ulic kończy się na: Bednarskiej od Dobrej do Wisłostrady, Zajęczej od Mostu Świętokrzyskiego do Dobrej, Tamka od Dobrej do Mostu Świętokrzyskiego, Ludnej od Solca do Wisłostrady, Wilanowskiej od Czerniakowskiej do Wisłostrady, Górnośląskiej od Czerniakowskiej do Wisłostrady, a także Łazienkowskiej, Szwoleżerów, 29 Listopada, Suligowskiego, Nowosieleckiej i Hołówki przed Wisłostradą.

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Kierowcy zamknięty odcinek Wisłostrady będą mogli omijać ul. Modlińską i Jagiellońską, a potem Wybrzeżem Helskim, Wybrzeżem Szczecińskim oraz Wałem Miedzeszyńskim. Osoby jadące od strony Łomianek zostaną skierowane na ul. Marymoncką, a następnie ul. Słowackiego, Mickiewicza, Andersa i Marszałkowską. Na czas próby defilady zamknięte zostaną drogi dla rowerów wzdłuż Wisłostrady od ul. Krasińskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego.

Nie będzie można przejść ani przejechać przez Wisłostradę w rejonie ul. Krasińskiego, Wenedów, Ludnej oraz Łazienkowskiej. Zamknięte zostanie także przejście podziemne przy ul. Sanguszki. W niedzielę rano piesi i rowerzyści nie skorzystają też z Mostu Gdańskiego. Zawieszone zostaną przystanki Most Gdański 53 i 54 oraz Wybrzeże Helskie 01 i 02. Autobusy będą przejeżdżały przez most bez zatrzymywania się.

Podczas próby komponentu lotniczego autobusy nie będą kursowały mostami: Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim. Linia nr 100 pojedzie ul. Konwiktorską, Sanguszki, Wisłostradą, Karową i Dobrą; nr 190 – po stronie Pragi będzie dojeżdżała do skrzyżowania Alei „Solidarności” i Targowej, a po stronie Śródmieścia do placu Bankowego; a nr 409, 500 i Z-5 – na Pradze dojadą do ronda Starzyńskiego, a w Śródmieściu do Dworca Gdańskiego.

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W przypadku zamknięcia torowiska na Moście Śląsko-Dąbrowskim dojdzie do zmiany trasy tramwajów. Linie nr linie 1 i 76 po stronie Pragi pojadą do pętli Ratuszowa-Zoo; nr 4, 18 i 20 do Dworca Wschodniego/Kijowskiej; a nr 6 i 28 ul. Starzyńskiego oraz 11 Listopada. Linie nr 1 i 20 po lewej stronie Wisły będą kursowały do pętli Piaski, nr 4, 18 i T pojadą ulicami Andersa oraz Mickiewicza do pętli Marymont-Potok, nr 6 zawróci przy stadionie Polonii, nr 28 pojedzie Okopową oraz Alejami „Solidarności” i Jana Pawła II, a nr 76 ul. Andersa i Stawki do przystanku Muranowska.

Po godz. 16 i zamknięciu Wisłostrady oraz ulic poprzecznych zmienią się trasy autobusów linii: 100, 106, 107, 108, 114, 118, 127, 131, 141, 159, 162, 166, 167, 171, 185 i 187, a także nocnych N14, N16, N33, N64 oraz N83. Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu, objazdach i kursowaniu komunikacji miejskiej są dostępne w miejskim serwisie infoulice.um.warszawa.pl oraz na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.

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