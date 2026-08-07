Nagranie turystów z Tatr wywołało burzę w sieci. „Stop oznacza Stop”

W okresie wakacyjnym coraz więcej ludzi decyduje się na odpoczynek w górach. Na przełomie lipca i sierpnia wyjątkowo atrakcyjna jest Hala Gąsienicowa, gdzie kwitnie wierzbówka kiprzyca. Kwiaty rośliny przybierają różową barwę, co sprawia, że na tle tatrzańskich szczytów można podziwiać spektakularny „różowy dywan” .

Turyści złamali zakaz obowiązujący w Tatrach. Nagranie trafiło do internetu

Miejsce to jest jednak ogrodzone od szlaków taśmami z wyraźnym napisem „Stop” . Co sugeruje, aby nie wchodzić na teren porośnięty kolorowymi roślinami. Przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego na bieżąco apelują również, aby w Tatrach poruszać się tylko po oznaczonych ścieżkach i nie rozdeptywać zieleni. Mimo to w ostatnich dniach co najmniej dwie osoby zbagatelizowały ten zakaz.

W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje zachowanie dwójki turystów – kobiety oraz mężczyzny, którzy mimo zakazu weszli na chroniony teren, by zrobić sobie zdjęcia. Przedstawiciele słowackiego portalu turystycznego tatryofficial.sk opublikowali w mediach społecznościowych film z udziałem pary.

„Stop oznacza Stop. Nie 'przejdź przez barierkę i zrób sobie zdjęcie'. Czy ktoś naprawdę potrafi nam wyjaśnić, co dzieje się w głowie człowieka, który robi coś takiego? Bo my kompletnie tego nie rozumiemy. Zakaz wstępu nie został ustawiony dla ozdoby (...). Prosimy, kierujcie się zdrowym rozsądkiem” – przekazano.

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Internauci reagują na zachowanie turystów

Pod publikacją pojawiła się też fala komentarzy. „I w tym o to miejscu pamiątkowe zdjęcie i pamiątkowy mandat taki do końca życia powinien być” – pisała jedna z internautek. „Później ludzie się dziwią, że wszędzie zasieki, płoty, siatki. Bo tablice z zakazem nie wystarczą” – dodała kolejna osoba.

Znalazły się też osoby, które dziwiły się, że takie ograniczenia powstają. Byli też tacy, którzy twierdzili, że jedynie wysokie mandaty wpłyną na zmianę zachowania turystów w górach.

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