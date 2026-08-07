Ulewy dały się we znaki mieszkańcom Podkarpacia. Szpital w Rzeszowie wstrzymał przyjęcia

Szpital Uniwersytecki w Rzeszowie poważnie ucierpiał z powodu ostatnich ulew. Woda zalała część pomieszczeń tej placówki: m.in. izbę przyjęć, fragment apteki, kuchnię oraz magazyny. W związku z tym dyrekcja podjęła trudną decyzję o wstrzymaniu przyjęć pacjentów co najmniej do godziny 20 w piątek 7 sierpnia.

Rzeszów. Podczas ulewy woda zalała pomieszczenia szpitalne

Na miejscu przez cały dzień pracowali strażacy, którzy przez około godzinę wypompowywali wodę. W innych punktach miasta również dochodziło do zalań i podtopień. Kierowcy nie mogli przejechać m.in. ulicą Wyzwolenia pod wiaduktem. Jeden pas drogowy był wyłączony z ruchu nawet po zniknięciu wody, ponieważ brakowało pokrywy od studzienki kanalizacyjnej.

Z kolei na ulicy Piłsudskiego tworzyły się duże korki, bo woda płynęła ulicą. Na szczęście intensywność deszczu nie utrzymywała się długo, więc sytuacja powoli wróciła do normy.

Podkarpacie. Silne deszcze dały się we znaki mieszkańcom regionu

„Super Express” podkreśla, że problemy miało całe województwo. Straż pożarna interweniowała na Podkarpaciu 75 razy, a około 800 rodzin pozostaje bez prądu. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z powiatów rzeszowskiego oraz ropczycko-sędziszowskiego. Służby musiały wypompowywać wodę z piwnic, działek, domów i budynków użyteczności publicznej. Usuwali też połamane drzewa i konary.

Wichura w całym regionie uszkodziła 27 linii średniego napięcia. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed ulewami obowiązywało na Podkarpaciu do godziny 16. Synoptycy nalegają jednak na zachowanie czujności. Lokalne podtopienia i problemy na drogach mogą się zdarzać jeszcze w późniejszych godzinach. W trakcie burzy najlepiej pozostawać więc w domu.

– Na szczęście nikomu nic się nie stało. Nikt nie został ranny – zaznaczał rzecznik prasowy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marcin Betleja.

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