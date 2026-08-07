Morawiecki przelicytował PiS. Chce zawieszać 800 plus, daje znacznie więcej

Mateusz Morawiecki w końcu odsłonił karty i przedstawił swoją ofertę programową. Choć to dopiero pierwsza taka zapowiedź, zaczął od mocnego uderzenia. Wielokrotnie przebija ofertę, którą przed kilkoma laty sam zaproponował Polakom razem z PiS.

Morawiecki przebija 800 plus. Daje 3600 zł

Mateusz Morawiecki i jego Rozwój Plus proponują 3600 zł miesięcznie na dziecko aż do jego trzeciego roku życia. Jak podkreśla, to tylko jedna z wielu propozycji, mających poprawić sytuację demograficzną w naszym kraju. Jak tłumaczy, pensja rodzicielska miałaby wynosić równowartość płacy minimalnej.

„To ponad czterokrotnie więcej niż obecne 800+ i realne wsparcie rodzin w okresie, gdy opieka nad małym dzieckiem najmocniej wpływa na domowy budżet” – podkreślał Morawiecki na swoim koncie na Facebooku. Dodał kilka punktów, dodatkowo uatrakcyjniających proponowane rozwiązanie:

świadczenie oskładkowane, budujące emeryturę rodzica

możliwość łączenia z pracą

swoboda wyboru między opieką w domu, żłobkiem, a powrotem do aktywności zawodowej

po ukończeniu przez dziecko 3 lat – powrót do programu 800+ na obecnych zasadach

„To konkretna inwestycja w rodziny, dzieci i przyszłość Polski” – podkreślał były premier, który w lipcu tego roku wraz z dużą grupą parlamentarzystów opuścił PiS.

Morawiecki zakłada własna partię

Pod koniec lipca stowarzyszenie Rozwój Plus opublikowało listę swoich członków, pokazując skalę środowiska skupionego wokół Mateusza Morawieckiego. Zestawienie liczyło 45 nazwisk i nie pozostawiało wątpliwości, że nie chodzi o luźną inicjatywę, lecz o polityczne zaplecze zbudowane z parlamentarzystów i rozpoznawalnych twarzy dawnego obozu władzy.

Później dodał do tego zapowiedź utworzenia nowej partii. – Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię założymy – oświadczył. Jak dodał, najpóźniej nastąpi to 15 października. Zwrócił też uwagę, że ostatecznie jego ugrupowanie może się okazać ostatnim ratunkiem dla PiS.

– Dzisiaj nie ma już żadnego hegemona na prawicy, poza oczywiście prezydentem Nawrockim, ale wiadomo, że pan prezydent nie jest politykiem partyjnym, tylko jest liderem ponadpartyjnym – zauważał. Podkreślił, że sondaże PiS zaczęły spadać po wyborczym zwycięstwie tego polityka.

Czytaj też:

PiS zalicza mocne tąpnięcie, co z Morawieckim? Nowy sondaż Czytaj też:

Polityczna analiza Kwaśniewskiego zaskakuje. Widzi sojusz Tuska z Morawieckim