Nowy sondaż po wtargnięciu rakiety na Lubelszczyznę. Polacy surowo ocenili władze

Przypomnijmy, w zeszłym tygodniu podczas kolejnego zmasowanego ataku na Ukrainę do Polski dotarł pocisk, który spadł w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim. Było to około 100 km od polskiej granicy. Jak informował później premier Donald Tusk, istnieje „duże prawdopodobieństwo” , że rakieta pochodziła z Rosji i była uzbrojona.

Rakieta na Lubelszczyźnie. Reakcja władz była odpowiednia?

Pracownia SW Research w sondażu dla Onetu zapytała Polaków, jak oceniają sprawność reakcji przedstawicieli państwa na wtargnięcie na terytorium kraju rosyjskiej rakiety. Jak się okazało, 37,8 proc. badanych oceniło ją negatywnie. Znacznie mniej, bo 27,5 proc. oceniło reakcję pozytywnie. Natomiast 22,8 proc. uznało, że jest „średnio zadowolonych”. 11,9 proc. ankietowanych stwierdziło, że „trudno powiedzieć” .

Rakieta w woj. lubelskim. Zawiódł system?

Przypomnijmy, wojewoda lubelski poinformował, że w noc, w którą doszło do zdarzenia, w 10 na 17 powiatów nie włączono alarmów. Według ustaleń Wirtualnej Polski „w jednym powiecie dyżurny nie zdążył dojechać do urzędu, w drugim nie usłyszał SMS-a i się nie obudził, w trzecim czekał, aż dodzwoni się do przełożonego” .

Następnie wojewoda lubelski zapewnił, że zostaną przeprowadzone zmiany „w procesie przekazywania informacji między urzędnikami kolejnych szczebli” .

Ekspert ds. bezpieczeństwa dr Michał Piekarski w rozmowie z Wirtualną Polską zwrócił uwagę, że nie należy zrzucać całej odpowiedzialności za minioną sytuację na samorządy.

– System jest ewidentnie niewydolny. Oczywiście łatwo jest powiedzieć, że w tym momencie są powiatowe centra zarządzania kryzysowego i tam powinien ktoś pełnić dyżur, ale kto zapłaci za utrzymywanie tego personelu? Siłą rzeczy być może należałoby dorzucić samorządom pieniądze na to, żeby na przykład przynajmniej na szczeblu powiatowym ktoś pełnił 24-godzinne dyżury. To oznacza oczywiście, że nie chodzi o jeden etat, ale co najmniej 4-5 w skali powiatu – zwrócił uwagę dr Piekarski. – W tej chwili mamy zaniedbania, które trzeba szacować na całe dekady – dodał.

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