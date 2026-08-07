Masowe zatrucia nad polskim morzem. Wprowadzono kwarantannę

W ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu przebywało 191 pensjonariuszy. Aż 53 z nich zgłosiło dolegliwości typowe dla infekcji przewodu pokarmowego. Bóle brzucha, gorączka, osłabienie i biegunka wskazywały na popularną „jelitówkę”.

Międzywodzie. Masowe zatrucie w ośrodku rehabilitacyjnym

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamieniu Pomorskim Anna Banasiak w rozmowie z dziennikarzami potwierdziła pojawienie się problemu. Podkreśliła, że jest to pierwsze w tym sezonie masowe zatrucie w nadmorskiej miejscowości w regionie. Zgłoszenie wpłynęło do sanepidu w środę, mimo że personel ośrodka już wcześniej dostawał pierwsze sygnały od pacjentów.

Wyniki laboratoryjne wstępnie potwierdziły obecność patogenów wirusowych. – Dochodzenie epidemiologiczne cały czas trwa. Idziemy w kierunku wirusowym i bakteryjnym. Wyniki pierwszych badań wskazują na adenowirusy i rotawirusy — przekazała w piątek 7 sierpnia Banasiak.

Kwarantanna w Międzywodziu. Sytuacja została ustabilizowana

— W czwartek i dziś nie otrzymaliśmy zgłoszeń. Pacjenci są pod opieką, w ośrodku rehabilitacyjnym pracuje wykwalifikowany personel, lekarze, pielęgniarki. Nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala — dodawała, informując o stabilnej sytuacji. Wiadomo, że wśród osób z dolegliwościami nie było żadnego dziecka.

Wyniki badań wody spodziewane są w sobotę 8 sierpnia. Adenowirusy oraz rotawirusy przenoszone są przez bezpośredni kontakt z osobą chorą, zanieczyszczone dłonie, skażone przedmioty lub wodę.

W ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu wprowadzono już specjalne procedury, mające ograniczać rozprzestrzenianie się patogenów. Odizolowano wszystkie osoby z objawami, posiłki otrzymują bezpośrednio do pokojów. Przeprowadzono też dezynfekcję pomieszczeń pozostałych gości.

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