Orlen stracił przez nich 1,5 mld zł? Menedżerom z czasów Obajtka grozi po 25 lat więzienia

W piątek 7 sierpnia Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom w sprawie wyrządzenia Orlenowi 1,5 miliarda zł szkody. Jak informowała była wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, chodzi o byłych menedżerów Orlenu z czasów, kiedy spółką kierował poseł PiS Daniel Obajtek.

Orlen poniósł miliardowe straty. Trzech menedżerów oskarżonych

W akcie oskarżenia pojawiły się nazwiska Michałowa R. – byłego członka zarządu Orlen S.A., Marcina O. – byłego członka zarządu spółki Orlen Trading Switzerland GmbH (OTS GmbH)oraz Filipa W. – byłego dyrektora wykonawczego spółek Orlen S.A. i OTS GmbH. Wszystkich oskarżono o działanie wspólnie i w porozumieniu poprzez niedopełnienie ciążących na nich obowiązków nadzorowania i dbania o majątek Orlen S.A. oraz interesy grupy kapitałowej Orlen S.A., w tym spółki OTS GmbH. Wszystkim grozi kara pozbawienia wolności do 25 lat.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk informował o szczegółach. – W wyniku tego doszło do wyrządzenia spółkom OTS GmbH i Orlen S.A. szkody w kwocie 378 milionów USD, będącej równowartością kwoty 1,5 miliarda PLN poprzez zawarcie w okresie od 21 sierpnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r. trzech niekorzystnych kontraktów na zakup ropy naftowej (296 § 1 i 3 k.k. w zw. z art. 306b § 2 k.k. w zw. z art. 21 § 2 k.k.) – oznajmiał.

Dodatkowo Filipa W. oskarżono o ukrywanie swojego majątku przed zajęciem na poczet obowiązku naprawienia szkody lub przepadku środków pochodzących z przestępstwa w związku z prowadzeniem przeciwko niemu przedmiotowego postępowania (art. 300 § 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k.).

Do odrębnego postępowania wyłączono wątek Samera A. – byłego prezesa zarządu OTS GmbH. W jego wypadku dochodzi element poszukiwań podejrzanego. Prokuratura Regionalna w Warszawie wystąpiła już z wnioskiem o ekstradycję Samera A. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i oczekuje na jego realizację.

Wicemarszałek Sejmu komentuje: Wielkie hasła o patriotyzmie gospodarczym

Informacje prokuratury dobitnie skomentowała wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska. „1,5 MILIARDA ZŁOTYCH. Nie milionów. Według prokuratury właśnie taką szkodę wyrządzili Orlenowi trzej „menadżerowie” z czasów Daniela Obajtka” – pisała na Facebooku polityk.

„Tak wygląda zaplecze „narodowego czempiona” po latach rządów PiS. Wielkie hasła o patriotyzmie gospodarczym, a w tle miliardowa strata państwowej spółki i prokuratorskie zarzuty. PiS przez lata przekonywał Polaków, że państwo jest w dobrych rękach. Dziś prokuratura krok po kroku pokazuje, jak wyglądało to państwo od środka – zwracała uwagę Wielichowska.

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