Kłopoty w imperium Sakiewicza? Fundacja prezesa TV Republika pod kreską

Fundacja Klubów "Gazety Polskiej" poprawiła część wyników finansowych, ale wciąż nie wyszła na plus. Organizacja, w której radzie zasiada prezes TV Republika i redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz, zakończyła 2025 rok stratą netto na poziomie 224,9 tys. zł. To wynik lepszy niż rok wcześniej, gdy strata wynosiła 644,3 tys. zł. Pomogły przede wszystkim wyższe przychody i mocny wzrost darowizn. Mimo to skala wpłat pozostaje nieporównywalnie mniejsza niż w innych podmiotach związanych z mediami Sakiewicza.

Darowizny wzrosły, ale do TV Republiki daleko

W 2025 roku przychody fundacji zwiększyły się z 373,1 tys. zł do 711,3 tys. zł, czyli o ponad 90 proc. Wpływy z działalności gospodarczej wzrosły do 394,7 tys. zł, a z działalności statutowej do 109,8 tys. zł.

Największą dynamikę widać jednak przy darowiznach. Ich wartość wzrosła z 27,6 tys. zł do 186,8 tys. zł. To prawie siedmiokrotnie więcej niż rok wcześniej, ale wciąż około 300 razy mniej niż pozostałe przychody operacyjne Telewizji Republika, które niemal w całości stanowią darowizny.

TV Republika zbiera miliony. Fundacja ma inną skalę

TV Republika w 2025 roku wykazała 55,56 mln zł pozostałych przychodów operacyjnych. Było to o ponad 60 proc. więcej niż rok wcześniej. Kwota ta była tylko nieznacznie niższa od wpływów stacji z reklam, sponsoringu i telezakupów. Dużo większe kwoty pozyskuje też Fundacja Niezależne Media. W 2025 roku zebrała z darowizn 32,98 mln zł, choć było to prawie 30 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednocześnie jej wynik pogorszył się z 1,5 mln zł zysku do 6,5 mln zł straty.

Fundacji Klubów "Gazety Polskiej" udało się ograniczyć stratę, bo wydatki rosły wolniej niż przychody. Koszty działalności gospodarczej wzrosły z 281,4 tys. zł do 361,5 tys. zł, a koszty ogólnego zarządu z 548,9 tys. zł do 574,5 tys. zł. Jednocześnie wydatki na działalność statutową spadły ze 186,9 tys. zł do zera. To przełożyło się na znacznie mniejszą stratę niż rok wcześniej.

Rekord padł za rządów PiS

Najlepszy wynik fundacja osiągnęła w 2023 roku. Wtedy wykazała 11,26 mln zł przychodów z działalności statutowej i 588,5 tys. zł zysku netto.

Jak ujawnił "Newsweek", we wrześniu 2023 roku organizacja otrzymała ponad 4 mln zł od Fundacji PZU na projekt dotyczący edukacji społeczeństwa w zakresie praw obywatelskich. Po tamtym rekordowym okresie fundacja wróciła jednak do znacznie mniejszej skali działalności i wyniku pod kreską.

Czytaj też:

To cios dla Sakiewicza. TV Republika z potężnym odpływem widzów Czytaj też:

KRRiT w tym roku otrzymała 1,5 tys. skarg. Tym telewizjom dostaje się najbardziej