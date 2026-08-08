Makabryczne odkrycie grzybiarzy. Służby potwierdziły tożsamość

Prokuratura Okręgowa we Włocławku przekazała nowe informacje w sprawie zaginięcia Jowity Zielińskiej. Badania DNA potwierdziły, że ludzkie szczątki odnalezione w lesie w miejscowości Lisiny w woj. kujawsko-pomorskim należą do 30-latki. Do odkrycia doszło 18 lipca. Dwaj grzybiarze zauważyli wystającą z ziemi kość. Jak się okazało, w tym miejscu znajdowały się płytko zakopane ludzkie szczątki. Informację o wynikach badań przekazała prok. Małgorzata Kręcicka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Włocławku. Śledczy czekają jeszcze na szczegółowe ustalenia po sekcji zwłok. Mają one pomóc w określeniu bezpośredniej przyczyny śmierci kobiety.

Jowita Zielińska zaginęła w drodze z pracy

Jowita Zielińska zaginęła 6 lipca 2024 roku. Tego dnia wracała rowerem z Rypina, gdzie pracowała w sklepie mięsnym. Po raz ostatni widziano ją, gdy wjeżdżała do lasu, około kilometra od miejsca zamieszkania. Niedługo później kontakt z 30-latką się urwał. Jej telefon był wyłączony, a zaniepokojeni bliscy jeszcze tego samego dnia zgłosili zaginięcie policji. Po zgłoszeniu rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania. Służbom udało się odtworzyć trasę, którą miała poruszać się kobieta, i odnaleźć porzucony rower. Okolica była przeszukiwana kilkakrotnie.

Rzeczniczka KWP w Bydgoszczy Monika Chlebicz informowała w rozmowie z Polsat News, że w działaniach wykorzystywano specjalistyczny sprzęt, m.in. drony, podwodne drony i sonary. Do poszukiwań sprowadzono także psy wyszkolone do odnajdywania zapachu zwłok ludzkich.

Miejsce odkrycia było bardzo blisko domu

Szczątki znaleziono niedaleko drogi łączącej Rojewo z Lisinami. To zaledwie około 20 metrów od trasy, którą Jowita Zielińska miała wracać do domu, i niespełna 500 metrów od jej miejsca zamieszkania. Na razie prokuratura nie ujawnia, w jakich okolicznościach zginęła 30-latka. Przyczyny śmierci oraz przebieg zdarzenia mają zostać ustalone w dalszym śledztwie.

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