Stanowski na obchodach rocznicy Nawrockiego. Wróciła burza z Wysocką-Schnepf

W czwartek 6 sierpnia przed Pałacem Prezydenckim miały miejsce obchody rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na głowę państwa. Uroczystości rozpoczęły się od debaty, w której wziął udział m.in. Krzysztof Stanowski. Założyciel Kanału Zero był krytykowany za swoją obecność. „Ja jestem prosty człowiek: jak prezydent mojego kraju mnie zaprasza, to jestem. A jak premier zaprosi na taką rozmowę to też przyjdę!” – tłumaczył się Stanowski w mediach społecznościowych.

„Nawet nie zdążyłem niczego kontrowersyjnego powiedzieć, a tu tylu chorych na wściekliznę wokół. Jednocześnie zaznaczę, że narracja analno-oralna (włażenie w odbyt / robienie laski) nie świadczy o wyższości intelektualnej, nawet jeśli autorom tak się wydaje” – napisał założyciel Kanału Zero w innym wpisie. Do grona krytyków Stanowskiego dołączyła Dorota Wysocka-Schnepf. „Karma’s a b*tch. Ale nie płacz, Mały, w tej fryzurze takiś nawet śliczniutki” – skomentowała dziennikarka TVP Info.

Krzysztof Stanowski na rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. Atak Doroty Wysockiej-Schnepf

Do tweeta Wysocka-Schnepf dołączyła swoje zdjęcie, w którym zamiast jej twarzy widniała twarz założyciela Kanału Zero. Niżej widniał podpis: „Arcykapłan propagandy”. „Nie jestem zainteresowany” – odpowiedział Stanowski. To nawiązanie do słów, które założyciel Kanału Zero użył po raz pierwszy wobec dziennikarki Telewizji Polskiej podczas debaty prezydenckiej w publicznej stacji, gdzie Wysocka-Schnepf była jedną z moderatorek.

Potem dziennikarka TVP Info zdecydowała się pozwać Stanowskiego. Pod koniec listopada 2025 r. zapadł wyrok w tej sprawie, który dotyczył również Roberta Mazurka. Sąd uznał, że nie mieli oni prawa zestawienia nazwiska Wysockiej-Schnepf ze zbrodniami komunistycznymi, w tym z Obławą Augustowską. Dodatkowo przez co najmniej rok nie mogą używać wobec dziennikarki określenia „arcykapłanka propagandy”.

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