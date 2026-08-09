Pomysł PiS skonfrontowany z rzeczywistością. Tylu Ukraińców pracuje w Polsce

W obliczu populistycznych zapowiedzi PiS o deportacjach Ukraińców, którzy nie pracują, a żyją w Polsce, głos w sprawie zabrał rząd. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk powiedziała w TVP Info, że aktywność zawodowa Ukraińców przekracza 70 proc. i jest zbliżona do poziomu notowanego wśród Polaków. Jej wypowiedź zweryfikował serwis Demagog. Organizacja przeanalizowała m.in. dane Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, OECD, Deloitte, UNHCR oraz Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wniosek? Słowa minister są zgodne z dostępnymi statystykami.

Aktywność zawodowa Ukraińców w Polsce przekracza 70 proc.

Z badań ankietowych NBP wynika, że w 2025 roku aktywnych zawodowo było ponad 90 proc. obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski przed 2022 rokiem. Wśród uchodźców przybyłych po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji wskaźnik wynosił około 75 proc.

Jednocześnie bezrobocie wśród uchodźców spadło z 25 proc. w 2023 roku do 14 proc. w 2025 roku. Biernych zawodowo pozostawało 11-12 proc. uchodźców oraz zaledwie 1-2 proc. wcześniejszych migrantów.

Ukraińcy pracują niemal tak często jak Polacy

Podobny obraz przedstawia Ośrodek Badań nad Migracjami UW. Według jego ustaleń zatrudnionych było 83 proc. ankietowanych obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje natomiast ich aktywność zawodową na 75–85 proc.

Dla porównania w 2025 roku aktywnych zawodowo było 82 proc. mieszkańców Polski w wieku produkcyjnym, a wskaźnik zatrudnienia wynosił 79,3 proc.

Według GUS w styczniu 2026 roku obywatele Ukrainy stanowili 67,7 proc. pracujących w Polsce cudzoziemców i około 5 proc. wszystkich zatrudnionych.

Pracują, ale często poniżej swoich kwalifikacji

Wysokie zatrudnienie nie oznacza jednak, że Ukraińcy wykorzystują w Polsce swoje wykształcenie i doświadczenie. Najczęściej znajdują pracę w przemyśle, budownictwie, transporcie, magazynach, handlu i usługach. Ukrainki często pracują również w opiece domowej, usługach porządkowych oraz branży kosmetycznej.

Ośrodek Badań nad Migracjami szacuje, że około 40 proc. obywateli Ukrainy wykonuje pracę poniżej swoich kwalifikacji. Z kolei według Deloitte i UNHCR tylko jedna trzecia uchodźców z wyższym wykształceniem zajmuje stanowiska, które rzeczywiście go wymagają.

Temat aktywności zawodowej Ukraińców przebywających w Polsce odżył za sprawą kontrowersyjnego pomysłu PiS, który zapowiedział deportacje wszystkich Ukraińców, którzy nie posiadają legalnego zatrudnienia w naszym kraju. Powyższe dane wskazują, że takich osób jest bardzo mało w Polsce, a dodatkowo do pomysłu partii Jarosława Kaczyńskiego bezpośrednio odniosła się rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

„Absurdalny pomysł Prawa i Sprawiedliwości ws. deportacji Ukraińców to czysta demagogia! Ponad 95% mężczyzn w wieku poborowym legalnie pracuje w ?? i płaci podatki (dane ZUS)” – napisała przedstawicielka resortu na platfomie X.

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