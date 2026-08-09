Stanowski przemawiał u Nawrockiego. Giertych: „Wazelina jakich mało”

6 sierpnia minął rok od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Z tej okazji przed Pałacem Prezydenckim zorganizowano specjalne wydarzenie. Przemawiali podczas niego m.in. prof. Andrzej Nowak, Rafał Ziemkiewicz i Krzysztof Stanowski.

Twórca Kanału Zero przekonywał, że Nawrocki w trakcie kampanii musiał mierzyć się nie tylko z kontrkandydatami, lecz także z medialnymi manipulacjami. Przyznał, że po osobistym spotkaniu z politykiem zobaczył inną osobę niż ta, której obraz wcześniej ukształtowały w jego oczach media.

Dlaczego Stanowski pojawił się na uroczystości Nawrockiego?

Jeszcze przed wydarzeniem dziennikarz wyjaśnił na platformie X, dlaczego przyjął zaproszenie. Jak stwierdził, pojawiłby się zarówno na zaproszenie prezydenta, jak i premiera. Pochwalił też Nawrockiego za wygłoszenie przemówienia bez korzystania z przygotowanego tekstu.

Te słowa wywołały ostrą reakcję Romana Giertycha. Poseł Koalicji Obywatelskiej zarzucił Stanowskiemu nadmierne schlebianie prezydentowi. Ocenił, że gdyby któryś z dziennikarzy wypowiedział się podobnie o Donaldzie Tusku, spotkałby się z falą żartów i krytyki.

Roman Giertych zaatakował. Krzysztof Stanowski odpowiedział zdjęciem

Giertych kpił, że „lizostopstwo” wobec Nawrockiego można mierzyć w „stanach”, a jeden „stan” miałby oznaczać 15 minut wychwalania prezydenta. Według polityka dziennikarz osiągnął podczas uroczystości wynik „siedmiu stanów”.

Stanowski odpowiedział krótko. Opublikował archiwalne zdjęcie Giertycha z o. Tadeuszem Rydzykiem i napisał: „Panie Romanie, na końcu skali jest to”.

Giertych ponownie uderzył w dziennikarzy obecnych u Nawrockiego

Na tym wymiana zdań się nie zakończyła. Następnego dnia poseł KO opublikował obszerny wpis, w którym skrytykował Stanowskiego, Dorotę Gawryluk, Rafała Ziemkiewicza i innych komentatorów pozytywnie oceniających prezydenta.

Giertych nazwał rocznicową uroczystość Karola Nawrockiego przejawem „bufonady”, a zachwyt części dziennikarzy – „szczytem lizusostwa”. Zarzucił również Nawrockiemu brak istotnych osiągnięć, koncentrowanie się na sporach z rządem oraz zbyt przychylną postawę wobec Donalda Trumpa.

Zdaniem polityka medialne pochwały pod adresem prezydenta mogą w przyszłości stać się dla ich autorów „piętnem wstydu”.

W najbliższych dniach można spodziewać się dalszej wymiany „uprzejmości” między oboma panami. Stanowski ogłosił, że będzie publikował na Kanale Zero wiele materiałów na temat przeszłości Giertycha, także szykujcie popcorn, bo będzie się działo.

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