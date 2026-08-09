Tym będzie można się objadać w Pałacu Prezydenckim. Zamówienia kuchni na ponad pół miliona zł

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP szuka dostawcy świeżych warzyw, owoców, ziół i grzybów. Jak wynika z dokumentów przetargowych przeanalizowanych przez „Fakt”, dostawy mają być realizowane przez dwa lata. Produkty trafią do punktów gastronomicznych obsługujących siedzibę Kancelarii Prezydenta przy ul. Wiejskiej, Pałac Prezydencki, Belweder oraz Zespół Rezydencji Belweder-Klonowa. Maksymalna wartość umowy ramowej to 515 970 zł brutto. Nie oznacza to jednak, że cała kwota zostanie wykorzystana. Konkretne produkty i ich ilości będą wskazywane w kolejnych zamówieniach.

Karambola, kumkwat i dziki brokuł u Nawrockiego. Lista ma 214 pozycji

W dokumentacji wymieniono aż 214 produktów. Obok jabłek, gruszek, porzeczek i tradycyjnych warzyw znalazły się również karambola, kumkwat, miechunka, bataty, topinambur, soliród oraz mizuna, czyli sałata o lekko musztardowym smaku. Lista obejmuje także dziki brokuł oraz mniej typowe grzyby, m.in. shimeji, shiitake i mun. Kancelaria wskazała ponadto pięć odmian ziemniaków, dziesięć rodzajów sałat i pięć rodzajów marchwi, w tym czarną oraz fioletową.

Dokumentacja szczegółowo opisuje oczekiwaną jakość żywności. Owoce i warzywa muszą być świeże, czyste, odpowiednio dojrzałe oraz wolne od pleśni, gnicia i uszkodzeń. Osobne wymagania przygotowano dla poszczególnych produktów.

SOP skontroluje kierowców i samochody z dostawami żywności dla Pałacu

Dostawy do obiektów prezydenckich będą podlegać specjalnym procedurom bezpieczeństwa. Wykonawca musi przekazać listę kierowców i dostawców wraz z ich danymi osobowymi, w tym numerami PESEL. Każda z tych osób zostanie zweryfikowana przez Służbę Ochrony Państwa.

Negatywna opinia SOP wykluczy pracownika z realizowania dostaw. Przy wjeździe na teren obiektu kierowcy będą również musieli zaczekać na kontrolę pirotechniczną samochodu. Służby medyczne i sanitarne SOP otrzymają ponadto prawo wejścia do magazynów dostawcy i sprawdzenia warunków przechowywania żywności.

Kto wybierze produkty do prezydenckiej kuchni?

Kancelaria Prezydenta podkreśla, że lista nie jest gotowym jadłospisem prezydenta Nawrockiego. O tym, jakie produkty zostaną zamówione danego dnia, zdecyduje osoba odpowiedzialna za przygotowanie posiłków w konkretnej lokalizacji, najczęściej jest to szef kuchni lub kucharz.

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