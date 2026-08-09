Ludzie są źli na rząd. W sondażu jest jednak haczyk

Najnowszy sondaż United Surveys by IBRiS dla WP przynosi niekorzystne wyniki dla koalicji rządzącej. Negatywną ocenę jej dotychczasowych działań wystawiło łącznie 58 proc. ankietowanych. Największa grupa, obejmująca 36,2 proc. respondentów, wybrała odpowiedź „zdecydowanie negatywnie”. Kolejne 21,8 proc. ocenia gabinet Donalda Tuska „raczej negatywnie”.

Tylko 3,5 proc. zdecydowanie chwali rząd

Dobrą opinię o pracy rządu ma 35,9 proc. badanych. Zdecydowana większość z nich zachowuje jednak umiarkowany optymizm: odpowiedź „raczej pozytywnie” wskazało 32,4 proc.

Jedynie 3,5 proc. uczestników badania oceniło działania koalicji „zdecydowanie pozytywnie”. Zdania nie potrafiło wyrazić 6,1 proc. respondentów.

Wyborcy koalicji wciąż stoją za rządem

Szczegółowe wyniki pokazują głęboką polaryzację polityczną. Wśród wyborców partii tworzących koalicję rządzącą pozytywną ocenę wystawiło gabinetowi 81 proc. ankietowanych. Aż 70 proc. wybrało odpowiedź umiarkowanie pozytywną, a 11 proc. zdecydowanie pozytywną.

Krytycznie o rządzie wypowiedziało się 8 proc. sympatyków koalicji. Co dziesiąty nie potrafił dokonać oceny.

Opozycja niemal jednogłośnie krytykuje Tuska

Zupełnie inaczej odpowiadali zwolennicy ugrupowań opozycyjnych. Wśród wyborców PiS, Razem oraz obu Konfederacji w sondażu negatywną opinię o rządzie wyraziło 95 proc. badanych. Aż 71 proc. wskazało odpowiedź „zdecydowanie negatywnie”. Pozytywnie działania gabinetu oceniło tylko 3 proc.

Wśród sympatyków obu Konfederacji odsetek ocen negatywnych wyniósł 94 proc. Również w grupie pozostałych wyborców przeważa krytyka: źle o rządzie wypowiedziało się 62 proc., a dobrze mniej niż jedna trzecia respondentów.

Jak przeprowadzono sondaż?

Badanie United Surveys by IBRiS wykonano dla Wirtualnej Polski 24-25 lipca 2026 roku. Zastosowano ankiety internetowe i telefoniczne wywiady wspomagane komputerowo. W sondażu uczestniczyła reprezentatywna, ogólnopolska próba 1000 dorosłych osób.

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