Obchody rocznicy Nawrockiego. Europoseł podał koszty „balu u Karola”

W czwartek 6 sierpnia przed Pałacem Prezydenckim odbyły się uroczystości związane z pierwszą rocznicą zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na głowę państwa. W związku ze zdarzeniem poseł KO Cezary Tomczyk wysłał pismo do Kancelarii Prezydenta z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Wiceszef MON chce poznać odpowiedzi na dziewięć pytań, m.in. na to, „jaki był całkowity łączny koszt organizacji i przeprowadzenia przedmiotowego wydarzenia”.

Rok po zaprzysiężeniu głowy państwa. Pismo do KPRP o ujawnienie finansów wydarzenia

Tomczyk poprosił o przedstawienie pełnego i szczegółowego kosztorysu uwzględniającego wszystkie pozycje wydatków złożone na budżet wydarzenia z podziałem na poszczególne kategorie, ze szczególnym wyodrębnieniem dokładnych kwot przeznaczonych na: promocję i reklamę, druk i materiały, infrastrukturę techniczną, gastronomię, logistykę zewnętrzną oraz produkcję wideo/foto i transmisję.

– Jest budżet w Kancelarii Prezydenta, który jest przeznaczany rokrocznie na spotkania z Polakami – mówił w piątek w Polsat News szef gabinetu Nawrockiego. Paweł Szefernaker podkreślił, że to właśnie „w ramach tego budżetu te środki zostały przeznaczone na spotkanie z Polakami przed Pałacem Prezydenckim”. – Na pewno jak zliczymy te środki, to nie jest żadna tajemnica. To jest budżet, który mamy i tak okrojony przez obecnie rządzących w Sejmie – podsumował szef gabinetu głowy państwa.

Rocznica Karola Nawrockiego. Dariusz Joński o kosztach uroczystości przed Pałacem Prezydenckim

Swoje wyliczenia przedstawił krótko w TVN24 Dariusz Joński. – Bal u Karola był m.in. po to, żeby ściągnąć wszystkich, bo on chce budować jedną listę do Senatu. Ja pytam się o te koszty i opinia publiczna domaga się jednoznacznej informacji. Z moich informacji wynika, że to wszystko, co się tam działo, kosztowało ponad milion złotych, ale my oczekujemy, że najdalej jutro ta informacja publicznie zostanie przekazana – podsumował europoseł KO.

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