Tajemnicze pudełko na antenie TV Republiki. „Nie mogę pokazać, co jest w środku”

Jarosław Olechowski pojawił się w sobotnim „Rewolwerze” z białym pudełkiem ustawionym na stoliku. Szef wydawców Telewizji Republika przekonywał, że nie może ujawnić jego zawartości, bo Krzysztof Luft mógłby złożyć kolejną skargę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Choć zegarek nie został pokazany, Olechowski długo opisywał kolekcjonerską serię. Mówił o numerowanych egzemplarzach w złotej i srebrnej wersji oraz sugerował, że wskazówki dotyczące zakupu widzowie znajdą w blokach reklamowych stacji.

– Także naprawdę rzecz unikalna, unikatowa. Zachęcam do tego, żeby oglądać świadomie bloki reklamowe w naszej stacji. Może tam jakieś wskazówki się znajdą na ten temat – gadał Olechowski na wizji.

Zegarek Nawrockiego zniknął z kadru. Zostały aluzje i „internet”

Prowadzący oraz publicyści Republiki żartowali, że nie powiedzieli, co znajduje się w pudełku ani gdzie można kupić opisywany produkt. Jednocześnie Olechowski nazywał jego zawartość „gadżetem kolekcjonerskim” i podkreślał, że liczba egzemplarzy jest ograniczona.

W pewnym momencie zdradził też, że zegarek ma być wysadzany kamieniami i występować w dwóch wersjach kolorystycznych. Zachęcał, aby szczegółów szukać „w internetach”.

Skarga do KRRiT na TV Republikę po promocji serii Nowrocky President 1

Spór rozpoczął się po intensywnej promocji w TV Republice limitowanej serii Nowrocky President 1, przygotowanej z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Zegarek prezentowano m.in. w porannym programie Michała Rachonia.

Krzysztof Luft, były członek KRRiT, uznał, że sposób przedstawiania produktu może naruszać przepisy dotyczące reklamy i lokowania produktów. Zwrócił uwagę, że ustawa zakazuje lokowania produktów w audycjach publicystycznych o tematyce społeczno-politycznej.

Olechowski złośliwie na wizji: TV Republika jest nielegalna

Olechowski zarzucił Luftowi polityczne motywacje i przekonywał, że stacja jest traktowana surowiej niż inni nadawcy. Skargę przedstawił jako element szerszych działań wymierzonych w Republikę.

– Republika jest nielegalna, wyłączyć najlepiej chcieliby stację. A my zrobimy wszystko, żeby do tego nie doszło, to państwu obiecujemy i gwarantujemy – ironizował Olechowski, by zakończyć wypowiedź deklaracją w sprawie stacji.

Ani zegarka, ani jego pełnej nazwy ostatecznie w programie nie pokazano. Pudełko pozostało jednak jednym z głównych rekwizytów audycji.

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