Kaczyński reaguje po konferencji Brauna. PiS zawiesza „głośne nazwisko”

Ryszard Czarnecki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości — poinformowało TOK FM. Powodem ma być jego udział w międzynarodowej konferencji z Grzegorzem Braunem. Postępowanie wszczęto na polecenie Jarosława Kaczyńskiego.
– Pan prezes zwrócił się do mnie jako do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania – przekazał rozgłośni Karol Karski.
Co Czarnecki robił na konferencji Brauna?
Czarnecki wyjaśnił, że Braun zaprosił go do Brukseli, aby wygłosił wystąpienie o Unii Europejskiej. W sieci pojawiły się nagrania obu polityków, a lider Konfederacji Korony Polskiej mówił o nadziejach na „wspólne owocne skandalizowanie”. Spotkanie wywołało spekulacje o możliwym transferze Czarneckiego.
Czarnecki podkreślał różnice między nimi. Przytoczył słowa Brauna, że polityk PiS chce Unię naprawiać, podczas gdy on sam chce wyjścia Polski z „eurokołchozu”.
PiS może wykluczyć Czarneckiego. To drugie takie postępowanie
Czarnecki stanowczo zapewniał wtedy, że pozostaje członkiem PiS. Zwrócił jednak uwagę, że posłowie Brauna głosowali razem z PiS przeciw uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry. Przypomniał też, że europosłowie PiS bronili immunitetu Brauna w Parlamencie Europejskim.
Jarosław Kaczyński wcześniej podkreślał, że kierownictwo PiS nie bierze obecnie pod uwagę współpracy z ugrupowaniem Brauna.
Według ustaleń TOK FM zawieszenie może być dopiero początkiem, ponieważ partia rozważa wykluczenie Czarneckiego. To już drugie postępowanie wobec polityka. Poprzednie miało związek z aferą Collegium Humanum.
Czarnecki mówił o „największym rozłamie w historii PiS”
Sprawa wybucha w czasie kryzysu na prawicy. Czarnecki w rozmowie z „Wprost” nazwał odejście ludzi Mateusza Morawieckiego „największym rozłamem w historii PiS” i „najpotężniejszym trzęsieniem ziemi na prawicy”. Odrzucił możliwość ponownego zjednoczenia obu środowisk.
– To, co się stało, już się nie odstanie – stwierdził. Teraz pod znakiem zapytania stanęła także przyszłość posła w partii, tak jak i Krzysztofa Sobolewskiego, który przez lata był kluczowym członkiem PiS.
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