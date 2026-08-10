Kaczyński reaguje po konferencji Brauna. PiS zawiesza „głośne nazwisko”

Ryszard Czarnecki został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości — poinformowało TOK FM. Powodem ma być jego udział w międzynarodowej konferencji z Grzegorzem Braunem. Postępowanie wszczęto na polecenie Jarosława Kaczyńskiego.

– Pan prezes zwrócił się do mnie jako do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania – przekazał rozgłośni Karol Karski.

Co Czarnecki robił na konferencji Brauna?

Czarnecki wyjaśnił, że Braun zaprosił go do Brukseli, aby wygłosił wystąpienie o Unii Europejskiej. W sieci pojawiły się nagrania obu polityków, a lider Konfederacji Korony Polskiej mówił o nadziejach na „wspólne owocne skandalizowanie”. Spotkanie wywołało spekulacje o możliwym transferze Czarneckiego.

Czarnecki podkreślał różnice między nimi. Przytoczył słowa Brauna, że polityk PiS chce Unię naprawiać, podczas gdy on sam chce wyjścia Polski z „eurokołchozu”.

PiS może wykluczyć Czarneckiego. To drugie takie postępowanie

Czarnecki stanowczo zapewniał wtedy, że pozostaje członkiem PiS. Zwrócił jednak uwagę, że posłowie Brauna głosowali razem z PiS przeciw uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry. Przypomniał też, że europosłowie PiS bronili immunitetu Brauna w Parlamencie Europejskim.

Jarosław Kaczyński wcześniej podkreślał, że kierownictwo PiS nie bierze obecnie pod uwagę współpracy z ugrupowaniem Brauna.

Według ustaleń TOK FM zawieszenie może być dopiero początkiem, ponieważ partia rozważa wykluczenie Czarneckiego. To już drugie postępowanie wobec polityka. Poprzednie miało związek z aferą Collegium Humanum.

Czarnecki mówił o „największym rozłamie w historii PiS”

Sprawa wybucha w czasie kryzysu na prawicy. Czarnecki w rozmowie z „Wprost” nazwał odejście ludzi Mateusza Morawieckiego „największym rozłamem w historii PiS” i „najpotężniejszym trzęsieniem ziemi na prawicy”. Odrzucił możliwość ponownego zjednoczenia obu środowisk.

– To, co się stało, już się nie odstanie – stwierdził. Teraz pod znakiem zapytania stanęła także przyszłość posła w partii, tak jak i Krzysztofa Sobolewskiego, który przez lata był kluczowym członkiem PiS.

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