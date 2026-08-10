Pieniądze dla powodzian trafiły do męża i sąsiadów polityczki KO. Śladów zalania brak

O potencjalnej aferze w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego donosi Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Dziennikarz zwrócił uwagę, że aż 4,5 mln zł z powodziowej agencji trafiło do trzech firm z wsi Dziwiszów pod Jelenią Górą. Jedna z nich należy do męża wiceprezes agencji, która rozdzielała pieniądze, druga do jej sąsiada, a trzecia do właściciela lokalnej telewizji, współpracującego z samorządowcami. Trudno jednak znaleźć dowody na to, by faktycznie doszło do szkód powodziowych.

Afera KARR. Mąż i sąsiedzi wiceprezes z milionami dla powodzian

Po powodzi z września 2024 roku Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego obsługiwała dwa programy wsparcia dla powodzian. Pierwszy, z budżetu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, przewidywał pożyczki do 200 tys. zł na usuwanie szkód z możliwością umorzenia długu w całości albo w 75 proc. W tym wypadku wystarczyło zaświadczenie z gminy o szkodzie i oszacowanie szkód przez komisję funduszu lub rzeczoznawcę.

Drugi z Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie pula środków wynosiła 70 mln zł, a połowę rozdzielał KARR. W tym przypadku jeden przedsiębiorca mógł dostać do 5 mln zł, a umorzenie sięgało 90 proc. Tu w regulaminie zdefiniowano jasno konflikt interesów. Wpisano m.in. względy rodzinne, sympatie polityczne, interes gospodarczy.

Od lutego 2025 roku wiceprezeską KARR jest działaczka Koalicji Obywatelskiej Anna Konieczyńska, była radna i starościna jeleniogórska, która w wyborach samorządowych bez powodzenia startowała z listy KO na wójta gminy Jeżów Sudecki. Jej mąż, z którym ma wspólność majątkową, 23 czerwca 2025 r. – wiele miesięcy po powodzi – złożył w gminie wniosek o zaświadczenie, że jego firma poniosła szkodę w trakcie tego zdarzenia. Nie opisał szkody ani daty jej powstania.

Oględziny rzekomo uszkodzonego w powodzi domu na wzgórzu odbyły się 7 lipca 2025 roku. Jak wylicza WP, szkody w wynajmowanym przez Konieczyńskiego domu to pęknięcia i odspojenia kafli na schodach, wymyte fugi, „liczne pęknięcia tynków” na balkonach, pęknięte płytki posadzkowe na tarasie.

„Nie dopatrzyliśmy się namułów, osadów, podmytych fundamentów – niczego, co odróżniałoby szkodę powodziową od zwykłego zużycia budynku” – pisze Wirtualna Polska. Zwrócono też uwagę, że woda płynąca po gruncie nie mogła uszkodzić balkonów. 22 lipca 2025 roku Konieczyński odebrał zaświadczenie o szkodzie, podpisane przez wójta. Jego zastępczyni przyznała, że postępowanie było uproszczone, bez procedury dowodowej i szacowania wartości szkody.

„Kto więc i na podstawie jakiego kosztorysu uznał, że pęknięte płytki i rysy w tynku uzasadniają maksymalną pożyczkę? Odpowiedzi nie ma” – czytamy na WP. Prezes KARR Hubert Papaj zapewniał dziennikarzy, że wiceprezes Konieczyńska nie miała nic wspólnego z decyzją o przyznaniu 200 tys. zł pożyczki.

Miliony dla sąsiadów wiceprezes KARR. Zostali w ogóle zalani?

WP napisała też o 3,2 mln zł dla spółki „Kadalore”, na którą uwagę zwracał wcześniej reporter TVN Grzegorz Głuszak. To biznes zajmujący się „usługami leśnymi”, tartakiem, robotami drogowymi, rozbiórkami, dachami i hurtem drewna. „Kadalore” dostała środki dla powodzian w formie dwóch pożyczek, z czego jedna na szkodę w sali zabaw dla dzieci w Jeleniej Górze. W rejestrze pomocy publicznej 3 mln pożyczki mają jednak figurować z kodem działalności 20.40 – usługi leśne.

Mniejsza pożyczka, na 200 tys. zł, została już częściowo darowana, umorzono ją w 75 proc. Jadczak zwraca uwagę, że sala zabaw nie przyjmowała dzieci ani przed powodzią, ani po powodzi. Nie ma śladów na to, że kiedykolwiek została otwarta. Nie wiadomo też, co woda zniszczyła w tej sali. W drugiej części tego samego pawilonu działał sklep „Społem”. Jego właścicielom nie udało się skutecznie sięgnąć po pomoc dla powodzian.

„Nie wiemy, jaka wycena uzasadniała 3 mln zł wsparcia – w dokumentacji, do której dotarliśmy, nie ma śladu odrębnego oszacowania szkód przez komisję agencji lub rzeczoznawcę. Nie wiemy też, czy dwie pożyczki na szkodę w tym samym lokalu – łącznie 3,2 mln zł – nie finansowały tych samych zniszczeń dwa razy” – podkreślała WP.

Trzecia pożyczka trafiła do Agencji Reklamy i Promocji „Dami” Sp. z o.o. – właściciela lokalnej telewizji. W tym wypadku były to kwoty 123 tys. zł z programu ministerialnego i 1 mln zł z funduszu BGK. Choć firma ma siedzibę w Dziwiszowie, to szkody również zgłaszała w dawnej siedzibie w Jeleniej Górze. Problem w tym, że straż pożarna nie odnotowała tam zgłoszenia powodziowego. Obecności wody nie potwierdzały też zdjęcia satelitarne firmy ICEYE czy Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Spółka przekonuje, że brak interwencji o niczym nie przesądza. „Wewnątrz budynku poziom wód powodziowych, gruntowych oraz z powodu ulewnych deszczy, które były w tym czasie osiągnął wysokość 1 metra” – przekazano redakcji WP. Zdjęć z zalania jednak nie wysłano. WP sprawdziła wszystkie podane adresy: 4 różne instytucje nie potwierdziły ich zalania. Nie wyklucza to jednak, że wody gruntowe mogły podnieść się i dokonać szkód we wskazanym budynku.

Siemoniak o aferze KARR: Uspokajam opinię publiczną

Po pytaniach WP wiceminister Michał Jaros z resortu rozwoju i technologii rozesłał do wszystkich gmin powiatu karkonoskiego i do Jeleniej Góry specjalne pismo. Prosił w nim o wykaz przedsiębiorców, którzy dostali zaświadczenia powodziowe – z nazwą, adresem i NIP-em. Pytał też za jego pośrednictwem, w jaki sposób urzędy potwierdzały szkody i jaką definicję powodzi przyjmowały.

Ministerstwo dopuszcza zawiadomienie organów ścigania i weryfikację umów pożyczkowych z funduszy. Centralne Biuro Antykorupcyjne także ma sprawdzać już program pożyczek KARR. W Jeleniej Górze maja być prowadzone czynności kontrolne, choć szczegółów nie podano.

Na antenie TVN o aferę pytany był minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zapewnił wówczas, że CBA w tej sprawie faktycznie działa i powinniśmy oczekiwać na zakończenie śledztwa. – Te sprawy są trudne, wymagają wnikliwego badania, analizy – przypominał. – Z pewnością w ciągu najbliższych godzin powiemy więcej – zastrzegł jednak. – Uspokajam opinię publiczną – sprawa doskonale znana CBA – nikt potencjalnie winny nie umknie odpowiedzialności – oświadczył.

Czytaj też:

Zniszczone lokale i pustka po powodzi. „To gra na wycieńczenie. Państwo jest nieporadne” Czytaj też:

Szefowa Prokuratury Europejskiej pojawiła się w Sejmie. Chce uchylenia immunitetu posła KO