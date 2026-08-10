Hołownia z nową funkcją? „To jest najgorszej wody politykierstwo”

Od kilku dni w mediach pojawiają się spekulacje, z których wynika, że szykuje się wielki powrót Szymona Hołowni. Jak podała Interia, wicemarszałek Sejmu ma przejąć kontrolę nad klubem parlamentarnym Polski 2050, a najpewniej także wejść do rządu i objąć funkcję wicepremiera.

Hołownia zostanie wicepremierem? Pełczyńska-Nałęcz reaguje

Te doniesienia skomentowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. – Czytam artykuły, z których wynika – jeżeli to jest prawda, bo może to są plotki – jakby ktoś chciał za stołek wicepremiera przekupić Szymona Hołownię. I ma to godzić w Polskę 2050 – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej. Jak zaznaczyła przewodnicząca Polski 2050, jeżeli informacje, które pojawiają się w mediach, zostaną potwierdzone, to „jest to superobciach”. – Tu nie ma nic o sprawach, nie ma nic o ludziach – kontynuowała minister.

Na uwagę dziennikarza prowadzącego rozmowę, że jest to „czysta polityka”, Pełczyńska-Nałęcz stanowczo zaprzeczyła i wskazała, że polityka sprowadza się do polepszania komfortu życia Polek i Polaków. – To (medialne spekulacje – red.) jest politykierstwo. Gdyby tak było, to próby przekupywania koalicjanta za stołek wicepremiera, to jest najgorszej wody politykierstwo. Mam nadzieję, że to są tylko plotki, bo jak to czytam, to aż zęby mnie od obciachu bolą – powiedziała.

– To w ogóle nie jest o Szymonie Hołowni, to jest o jakiejś polityce koalicyjnej. Tam nie ma żadnego Szymona Hołowni, tam jest informacja o tym, że ktoś próbuje stołkami przekupywać ludzi z Polski 2050. Ale może to nie jest prawda. Mam nadzieję, że to nie jest prawda, bo aż ciężko w coś takiego uwierzyć w czasie, kiedy ludzie naprawdę oczekują od tego rządu zmiany, kierunku, rozwoju i pozytywu, a nie politykierskich miernych gierek – zakończyła wątek.

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