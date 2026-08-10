Czarzasty chce poprawy relacji z Ukrainą. „Musi być kanał komunikacji”

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty spotkał się w poniedziałek 10 sierpnia z Rusłanem Stefańczukiem, przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy. Politycy odwiedzili doświadczone skutkami wojny dzieci z Ukrainy, które przebywają na koloniach w Polsce. – Potępiam wszystkie złe zachowania zarówno ze strony Polaków w stosunku do Ukraińców, jak i Ukraińców w stosunku do Polaków. Bo te złe rzeczy się po prostu w Polsce zdarzają i właśnie takie inicjatywy i spotkania są początkiem odrabiania tego, co straciliśmy. Jestem przekonany, że nie bezpowrotnie – stwierdził na początku konferencji marszałek Sejmu.

Trudne rozmowy o przyszłości Ukrainy

Marszałek polskiego Sejmu dodał, że relacje między politykami należy odróżnić od relacji między ludźmi. Zdaniem Czarzastego nie należy przenosić spraw politycznych na relacje międzyludzkie. – Żeby nie zdarzało się tak, że ludzie się opluwają na ulicy, że ludzie, którzy się kochali 4 lata temu, w tej chwili, po 4 latach w Polsce, się kłócą, Polacy i Ukraińcy, Ukraińcy i Polacy. To do niczego dobrego nie doprowadzi – podkreślił Czarzasty.

Po spotkaniu z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Czarzasty przyznał, że rozmowy były trudne i dotyczyły trudnych tematów. – Bez względu na to, kto zaczął i w którym to kierunku poszło, to trzeba zacząć te relacje na prawdzie odbudowywać. A prawda jest również taka, że 5 proc. wszystkich pracowników w Polsce to Ukraińcy – podkreślił marszałek Sejmu.

Rozmowy Ukrainy i Polski

– Uważamy, że musi być kanał komunikacji między parlamentem ukraińskim i parlamentem polskim i że nie ma takiej sytuacji złej, z której by nie było wyjścia, że trzeba wzajemne zaufanie odbudować, a nie budować nienawiści na tej sytuacji, która miała miejsce – stwierdził Czarzasty.

Marszałek Sejmu powiedział, że „nie ma bezpiecznej Polski bez Ukrainy”. – I w perspektywie 5-10 lat tak trzeba myśleć, a nie tym, co dzisiaj nas kłóci i tym, co dzisiaj nas będzie dzieliło. Co nie znaczy, że tych wszystkich rzeczy nie można i nie trzeba wyjaśniać i stawiać kropkę nad i tam, gdzie trzeba – dodał Włodzimierz Czarzasty.

– Będzie odbudowa Ukrainy i my w tej odbudowie chcemy wam pomóc – zwrócił się do przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy Rusłana Stefańczuka Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty: Ukraina będzie w UE

– Będzie też wcześniej czy później wejście Ukrainy do UE. Wiecie o tym, że jestem zwolennikiem tego wejścia, wejścia Ukrainy do UE. I uważam, że w złych czasach trzeba mówić uczciwie, co się myśli bez względu na to, czy zostanę jutro przez Konfederację, przez pana Brauna, przez pana Nawrockiego, prezydenta czy przez pana Kaczyńskiego czy przez Czarnka opluty – podkreślił na koniec Włodzimierz Czarzasty. - To jednak będzie wymagało od Ukraińców przemyślenia wszystkich aspektów swojej historii. Unia to jest również historia, to jest nazywanie ludobójstwa ludobójstwem. Od historii żaden naród nie ucieknie, a mądrością narodów jest to, żeby wyciągać wnioski z historii i myśleć o przyszłości – dodał polityk.

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